Ассоциация «Большая Байкальская Тропа» при поддержке En+ Group готовится к новому сезону работ

Иркутский район, Ольхонский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Ассоциации «Большая Байкальская Тропа» (ББТ) при поддержке En+ Group провели разведки на тропах в скальниках Олхинского плато и Прибайкальского национального парка от посёлка Листвянка до посёлка Большое Голоустное.

В полевых условиях специалисты оценили состояние троп, определили объём работ для летних международных волонтёрских проектов. На Олхинском плато их состоится четыре, продолжительностью по 3 дня, на участке от пос. Листвянка до пос. Большое Голоустное – 6 по 3, 10, и 14 дней.

По итогам разведки были определены конкретные мероприятия в рамках проектов и оценены ресурсы для их реализации. Волонтёрам совместно со специалистами ББТ предстоит расчистить тропы от сухих и упавших деревьев, восстановить маркировку и установить указатели, расширить и отремонтировать серпантин в пади Емельяниха, заменить повреждённые мостки, освободить коридор, построить полотно тропы из Большого Голоустного в сторону бухты Песчаной.

Елена Чубакова, президент Ассоциации «Большая Байкальская Тропа»:

– Чтобы провести летний тропостроительный проект, необходимо организовать большую подготовительную работу, такую как заключение договоров, подготовку инвентаря, оборудования, закупку продуктов и проведение предварительных разведок. Разведки обеспечивают комплексный подход к тропостроению – это крайне важный этап, необходимый для правильного планирования будущих троп. Июнь в нашей организации полностью посвящён разведкам. Они всегда были необходимым этапом работы с первых лет деятельности ББТ.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

– Байкал с каждым годом привлекает все больше и больше туристов, которые оказывают влияние на его экосистему. Для снижения нагрузки на хрупкий животный и растительный мир озера необходимо развивать экологический туризм. Правильно построенные тропы помогают безопасному передвижению людей и сохранению эндемиков. Но любой тропе, особенно такой популярной как на маршруте от пос. Листвянка до пос. Большое Голоустное, нужна поддержка и реконструкция, поэтому мы на протяжении 8 лет не только помогаем ББТ строить тропы, но и поддерживаем разведки троп перед началом сезона.

По сообщению пресс-службы En+ Group