Байкальск, 03.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Для ликвидации отходов БЦБК предложено 62 способа. Выбрать самые эффективные технологии предстоит сотрудникам Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству «ВЭБ Инжиниринг» Александр Фролов на публичных слушаниях по нынешнему состоянию дел на объекте. – Всех интересует, когда работы по ликвидации накопленного вреда будут выполнены. Есть классическая схема реализации этого проекта: сначала проводятся проектные изыскания, а потом выбирается технология, которая позволяет устранить ущерб. Мы изыскания выполнили, но к несчастью нет такой монотехнологии, универсального средства, которое возьмет и все очистит. Мы собрали пул технологий, из которого Минприроды вместе с Росгеологией и экспертами должны будут сделать выбор, – отметил Александр Фролов. Он также добавил, что когда «ВЭБ Инжиниринг» заходил на проект, специалистам поставили задачу – получить достоверные сведения об объемах и свойствах накопленного ущерба. Никто прежде не знал на 100%, что, в каком количестве и в каких картах содержится. Исследования в таком масштабе проводились впервые за всю историю. В результате обнаружено восемь видов загрязнений и почти 5 миллионов тонн твердых отходов. Кроме того, специалистов беспокоит состояние ЦОС (накопителя цеха очистных сооружений). – Объекты ЦОСа частично находятся в аварийном состоянии, есть подозрения на протечки. Надо дообследовать накопитель. Если протечки подтвердятся, нужно будет срочно проводить их ликвидацию, – отметил Александр Фролов. Что касается технологий, предложенных для утилизации отходов, Александр Фролов прокомментировал, что все они в состоянии, пригодном для обсуждения. Это не просто идеи, это – план действий. Но прежде, чем выбрать какие-то конкретные способы, необходимо оценить возможность их реализации. Например, есть компании, которые умеют работать со шлам-лигнином, у них есть механизмы, позволяющие сделать вещество безвредным. Но у экспертов нет понимания, смогут ли эти компании работать со шлам-лигнином в промышленных масштабах? Для этого и нужны испытания в полевых условиях. – Весь тот багаж, что нам удалось собрать, необходимо сейчас за теплый сезон отработать в опытно-промышленном объеме. Тогда из 62 технологий останется примерно 10, с ними можно будет работать, – подчеркнул спикер. Теперь министерству природы РФ предстоит отработать систему взаимодействия с Российской академией наук. Специалисты Сибирского отделения должны оценить жизнеспособность технологий, но с ними необходимо работать либо по контракту, либо по госзаданию. Какой вариант выберет ведомство – пока неизвестно. Но и это – не единственная сложность в работе по ликвидации отходов БЦБК. У Росгеологии до сих пор нет понимания, в каком виде должны быть сданы карты. Сейчас в техническом задании написано, что территория после очистки должна быть пригодна для использования в рекреационных целях. Но это не отвечает на вопрос, что там должно быть, а чего – нет. Этот фактор напрямую влияет на технологию ликвидации и объемы финансирования. Этот пункт в техзадании не прописан потому, что заказчик до сих пор не определился, что будет на территории бывшей промплощадки. Но главное – ликвидаторам ущерба БЦБК может элементарно не хватить мощностей, которые есть на объектах. Проект предусматривает использование 2 мегаватт электричества, тогда как сейчас возможно получить не больше 150 киловатт. В шести километрах от карт есть площадка, которая может обеспечить требуемые мощности, но для этого нужно провести реконструкцию объекта. На это потребуется минимум год. Если же заказчик примет решение обходиться без этой площадки, то в проекте придется предусматривать работу дизель-генераторов, что может нанести вред окружающей среде и будет стоить значительно дороже. Сейчас Росгеология приостановила опытные работы, так как по поручению зампреда правительства РФ Алексея Гордеева создана межведомственная рабочая группа по выработке комплексного решения по проблемам БЦБК. Как только комиссия примет план действий, можно будет двигаться дальше. Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, а в 2017 году был заключен договор между Минприроды Иркутской области и Росгеологией о рекультивации отходов комбината. Работы должны были начаться в прошлом году, но, как оказалось, ранее разработанный проект нужно корректировать. Росгеология решила сделать это за свой счёт. Доработкой проекта занимается «ВЭБ Инжиниринг», который подготовил и первоначальный вариант. Откорректированную версию представят в июне 2019 года. Сейчас рассматриваются опорные технологии обезвоживания шлам-лигнина, уменьшения его ядовитости с последующим переводом во вторичный продукт – почвогрунт или удобрения. В январе 2019 года на картах-накопителях БЦБК начали проводить эксперименты по вымораживанию коллоидного осадка шлам-лигнина. Кроме того, в середине января «РГ-Экология» (входит в холдинг АО «Росгеология») 15 января получила паспорт отходов Байкальского ЦБК. Кроме того, в компании уже дали оценку проведённым опытам, назвав их удачными. Между тем, у общественности, учёных и представителей законодательной власти Иркутской области остаётся много вопросов по поводу проекта рекультивации отходов БЦБК. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкальск

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