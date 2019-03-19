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20.03.2019

Дмитрий Кобылкин: к началу апреля будет разработан план работ по ликвидации отходов БЦБК

Байкальск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - К началу апреля планируется завершить разработку подробного плана-графика работ по ликвидации накопленного ущерба на БЦБК.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин членам Совета Федерации РФ при обсуждении планов реализации нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба МПР.

– С 1966 года здесь [на БЦБК] скопилось 6,2 млн тонн отходов производства. Наследство, которое нам досталось, последние годы пополняется отходами, несмотря на закрытие объекта, – отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что реализация мер по ликвидации негативного воздействия отходов возложена на правительство Иркутской области.

– Ситуация затянута, есть вопросы к эффективности расходования средств, – сказал министр. – Создана межведомственная рабочая группа с участием силовых структур. К началу апреля планируем завершить разработку подробного плана-графика работ.

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