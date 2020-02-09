Экотропы, сурки и гостевые дома: ООПТ Байкальского региона – о планах на 2020 год

Иркутская область, Бурятия, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - У заповедных территорий Иркутской области и Бурятии большие планы на 2020 год – строительство экотроп, развитие туризма, экопросвещение, научные исследования и многое другое. Телеинформ узнал, какие интересные проекты намерены реализовать в ООПТ. Заповедными тропами В планах Прибайкальского национального парка на 2020 год переориентировать максимально турпоток из Ольхонского района в окрестности Большого Голоустного. Как рассказал директор «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов, прежде всего, это планируется сделать за счет переноса туда событийных мероприятий. Хотя и от развития туристической инфраструктуры на Малом море и Ольхоне в нацпарке не собираются отказываться. Уже в начале года запущен новый маршрут по льду Малого моря, на нем устанавливаются аншлаги и герметичные туалеты. Кроме того, планируется сформировать автомобильный тур по Тажеранской степи. При этом будут использоваться только уже существующие дороги – на их основе предполагается создать маршрут по самым примечательным местам Тажеран. Уже есть волонтеры, готовые работать с туристами на этом маршруте. Также в новом году планируется разработать и утвердить паспорта экологических маршрутов вдоль Маломорского побережья, оборудовать пикниковые зоны, туалеты, аншлаги. В «Заповедном Прибайкалье» отмечают, что также планируются туры по Тофаларскому заказнику и заказнику Красный Яр. Однако они носят научный характер и не являются массовыми. Как сообщили Телеинформу в Витимском заповеднике, здесь планируется обустройство экологической тропы центральной усадьбы заповедника. Большие планы по созданию новых маршрутов и экотроп в 2020 году у ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» в Бурятии. Так, на июль здесь запланировано создание экологического маршрута «Птицы и люди» к станции кольцевания птиц «Байкальская». В августе планируется запустить маршрут «Путь к Байкалу» по новой экологической тропе, открытой в 2019 году. А на сентябрь запланировано открытие еще одной экологической тропы – «Натуралист на Байкале». Она будет посвящена памяти ученого-эколога, исследователя Байкала, писателя, журналиста, фотографа Олега Гусева. В Джергинском заповеднике (Бурятия) в планах обустройство кемпинговой стоянки на экотропе «кордон Ковыли – водопад Юргон». Также планируется дальнейшее обустройство других экотроп, организация там кемпинговых зон. Серьезные планы по развитию инфраструктуры в 2020 году и у «Заповедного Подлеморья» (Бурятия), включающего в себя Баргузинский заповедник, Забайкальский нацпарк и заказник Фролихинский. В частности, планируется качественное обновление «Тропы испытаний», развитие и продолжение строительства тропы «Тайны Чивыркуйского перешейка», реализовавшей идею безбарьерной среды – она комфортна для посещения маломобильными группами гостей Забайкальского нацпарка. С участием волонтеров планируется продолжить расчистку троп в зонах, пострадавших от лесных пожаров. Кроме того, в планах полная реконструкция детской познавательной тропы «Книга природы» – на ней появятся новые стенды с информацией и множество интерактивных обучающих игр для детей. Помимо этого в «Заповедном Подлеморье» есть идея «Тропы таежника» – в этом году планируется разведка проектируемой тропы. Все для гостеприимства Помимо строительства и развития экотроп у заповедных территорий есть и другие планы по развитию инфраструктуры. Так, в связи с увеличением туристического потока на территории Маломорского побережья в Прибайкальском нацпарке в 2020 году планируется установка пункта КПП для учета антропогенной нагрузки и координации туристического потока. Дополнительно в 2020 году планируется установка КПП по маршруту падь Семениха – озеро Сухое. Для повышения экологической культуры посетителей территории Прибайкальского национального парка будет разработан механизм раздельного сбора мусора для туристов и разработаны поощрительные меры. «Заповедное Подлеморье» также планирует строительство визитно-информационных центров, развитие экологических троп, строительство пикниковых стоянок, улучшение дорожной сети, обновление информационных стендов. В Байкальском заповеднике планируют строительство информационного пункта «Байкальский заповедник» в поселке Таежный Селенгинского района Бурятии в августе, создание мобильного гида для визит-центра «Байкал заповедный» в июле. В Джергинском заповеднике запланировано строительство по федеральной целевой программе модульного ангара в местности Биранкур, где расположен этнотуристический комплекс «Этногородок коренных народов Бурятии». Также предполагается дальнейшее обустройство этого комплекса. Кроме того, на 2020 год запланировано строительство гостевого дома вместимостью 10 человек на берегу озера Балан-Тамур. Есть и другие планы по развитию туристической инфраструктуры. Еще одно важное событие – открытие пожарно-химической станции второго типа в поселке Майский – центральной усадьбе заповедника. Экопросвещение – от мусора до волонтеров Помимо этого, практически все заповедные территории уделяют внимание экологическому просвещению и очистке территорий от мусора. Так, в 2020 году в Центральной конторе и лесничествах ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Для повышения экологической культуры посетителей территории Прибайкальского национального парка будут разработаны механизм раздельного сбора мусора для туристов и поощрительные меры. Кроме того, в рамках экологического просвещения «Заповедное Прибайкалье» планирует проведение фотовыставок природных территорий как в Иркутской области, так и за ее пределами. В частности, уже запланированы экспозиции в Челябинске в рамках первого фестиваля путешествий «Все на отдых!» и в Перми. Также совместная с ВООП ИО выставка «Байкал у нас один» будет путешествовать по территории присутствия Иркутской нефтяной компании. В течение года совместно с партнёрами «Заповедного Прибайкалья» предполагается ряд мероприятий, посвящённых памяти заслуженного эколога России Семёна Устинова, который работал в Байкало-Ленском заповеднике. В 2020 году планируется проведение массового мероприятия «Марш парков» для жителей и гостей Иркутска с приглашением коллег из других ООПТ. Планы «Заповедного Подлеморья» по экоспросвещению включают в себя проведение ряда традиционных праздников – «Зимние забавы в Чивыркуе», «День рыбака в Забайкальском национальном парке», «Бакалдын на северном Байкале». В июне запланировано провести впервые «День троп». Оно включает в себя массовое прохождение желающими одной из экотроп Забайкальского нацпарка, знакомство с его природой, и достопримечательностями. В преддверие юбилейного для Забайкальского нацпарка и Фролихинского заповедника года планируется подготовить новые передвижные фотовыставки, а также разместить экспозиции в музеях Улан-Удэ. Возле офиса «Заповедного Подлеморья» планируют установить детскую игровую площадку для проведения экологических занятий. В Витимском заповеднике в рамках экопросвещения предполагается проведение обзорных экскурсий для учащихся на территории заповедника и на экотропе его центральной усадьбы. В планах мероприятия для летних детских площадок в визит-центре заповедника и на экотропе центральной усадьбы, организация стационарных и передвижных выставок, обновление экспозиций в мини-музее поселка Амалык и в информационных центрах образовательных учреждений, на кордонах заповедника, проведение детской экологической экспедиции CALYPSO. Кроме того, предполагается проведение занятий по обращению с отходами, раздельному сбору ТБО, ряда других экологических мероприятий, акций и конкурсов. На территориях Байкальского заповедника запланирован цикл мероприятий «Кабанский заказник – царство птиц» в Кабанском районе, посвященный 35-летию передачи Кабанского заказника под охрану Байкальскому государственному заповеднику. Также предполагается цикл мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения Олега Гусева; работы по созданию интерпретационного плана для визит-центра «Байкал заповедный», развитие волонтерства – мероприятия для участников «Корпоративной школы волонтера ОАО РЖД», волонтерство на станции кольцевания птиц «Байкальская», волонтерские акции по программе «Экоавтобус». Кроме того, в планах цикл мероприятий «Сделаем вместе», продолжение и развитие программы раздельного сбора мусора. В Джергинском заповеднике при работе над экопросвещением сейчас делают акцент на развитии экотуризма. Здесь намерены разработать и реализовать стратегию развития экологического туризма, установить партнерские отношения с туроператорами, сформировать новые турподукты, в том числе – основанные на местных культурных и религиозных традициях. За оленем и сурком В рамках научной деятельности «Заповедное Прибайкалье» в этом году планирует несколько научно-исследовательских туров. В частности, предполагается экспедиция на Берег бурых медведей для подсчета поголовья косолапых. Планируется и поиск гнездовий хищных птиц и колоний черношапочного сурка – пока известно местоположение только одной колонии этого краснокнижного вида в Байкало-Ленском заповеднике. Также предполагается поиск и учет мест обитания выдр, которые занесены в Красную книгу Иркутской области как редкий вид, изучение влияния ЛЭП на популяцию птиц в Тажеранских степях. В «Заповедном Подлеморье» в течение года планируются научно-исследовательские работы по 11 направлениям. В их числе мониторинг восстановления растительности на участках, пройденных природными пожарами в Забайкальском нацпарке и Баргузинском заповеднике, оценка биоценотической роли большого баклана. В зимний период идут активные работы по мониторингу численности охотничье-промысловых видов. В июле 2020 года запланированы исследования верховий реки Кабанья на биосферном полигоне Баргузинского заповедника – в научном плане эта местность является одним из «белых пятен» из-за труднодоступности. Кроме того, за счет грантовой поддержки Фонда «Озеро Байкал» пройдут комплексные биолого-географические исследования плато полуострова Святой Нос. В Байкальском заповеднике в рамках научно-исследовательской деятельности предполагается продолжить изучение многолетней динамики процессов и явлений в природном комплексе этой ООПТ (продолжение программы «Летопись природы»). Также специалисты намерены изучить современное состояние группировки лесного подвида дикого северного оленя алтае-саянской популяции на территории заповедника, заняться выявлением новых местообитаний высших сосудистых растений и грибов на подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский государственный заповедник». На Байкальской станции кольцевания птиц будут изучать миграцию птиц юга Восточной Сибири. Еще одно важное направление – исследование влияния лесных пожаров на природные комплексы Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Планируется изучение рекреационного воздействия на экологические тропы заповедника, оценка развития компонентов природного комплекса северного макросклона хребта Хамар-Дабан в связи с долговременными изменениями климата, выявление путей миграции и районов зимовки дубровника, обитающего в дельте реки Селенга на территории Алтачейского заказника. Елена Петрова, Телеинформ, фото автора Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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