Эксперт: «девятый вал» на Байкале уже близко

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Озеро Байкал за всю историю своего существования пережило восемь волн экологического воздействия. Самым разрушительным для него стал 20 век, а «девятый вал» уже не за горами, заявил 18 мая за круглым столом в Иркутском научном центре СО РАН доктор биологических наук, профессор Владимир Моложников. Первые негативные влияния Байкал начал испытывать ещё в 17 веке, когда на его берега ступили русские люди, которые начали осваивать землю вокруг него. Впрочем, значительно воздействовать на озеро человек начал с появлением паровой машины, потребовавшей железную дорогу и, как следствие, вырубку леса. Новым этапом освоения Прибайкалья стал Транссиб, когда на берегах озера во много раз увеличилось число людей. – Сегодня мы можем наблюдать своеобразную экологическую пустыню от берега Байкала до предгорий. Все леса вырубались, они использовались под шпалы, строительство дорог, станционных построек, лес захламлялся, возникали пожары. Тогда же началось первое разрушение биологического разнообразия региона, – рассказывает учёный. Однако эти все изменения Виктор Моложников назвал мелочью по сравнению с тем, что ждало Прибайкалье дальше, а это интенсивное развитие лесной промышленности в 1930-60-х годах, запуск Иркутской ГЭС, вызвавший подъём уровня воды в Байкале почти на метр. – С этого момента Байкал можно считать искусственным водоёмом. Многие со мной не согласны, но я так считаю, потому что вся экосистема озера стала зависеть от желания человека поднять уровень или опустить. А ведь вся старая кормовая база сохранялась в естественных инкубаторах – в прибрежных водах Байкала, – пояснил исследователь. Затем последовало открытие Байкальского и Селенгинского целлюлозных комбинатов, тогда запустился процесс усыхания водоохранных лесов. Строительство БАМа усилило хозяйствующую деятельность человека. Тогда Байкал отрезали от его северной впадины, за счёт которой он восстанавливался, теперь он стал со всех сторон окружён мощным антропогенным воздействием. – Байкальская природа, как шагреневая кожа, всё сокращается и сокращается. Дикой природы становится всё меньше, а нарушенной территории всё больше. Такую территорию мы оставляем своим потомках, – отмечает профессор. В перестроечное время берега озера стали неконтролируемо и самовольно застраиваться, затем начал хаотично развиваться туризм. Сейчас, говорит Владимир Моложников, начинается восьмая экологическая волна. Она связана со строительством второй ветки БАМа и проектами ГЭС на Селенге в Монголии, проявилась в массовой гибели нерпы 2018 года, заморах рыбы, распространении спирогиры. – Мало, кто понимает из руководства в России, что вода Байкала – это главный ресурс страны. Не нефть, не газ, которые со временем кончатся, вода вечна, потому что этот ресурс возобновляемый. Наша задача организовать её жизнь так, чтобы круг возобновления не разорвался, – подчеркнул учёный. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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