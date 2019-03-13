ГЭС на главном притоке Байкала строить не будут

Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Минис» по строительству монгольской ГЭС на реке Селенга официально прекратит существование 30 сентября 2019 года. Об этом 12 марта сообщил координатор проекта «Реки без границ» Александр Колотов на пресс-конференции, посвященной проблемам строительства ГЭС на Селенге. Гидроэлектростанции «Шурэн» и водоотвод «Орхон» в рамках проекта построены не будут. Однако это не повод праздновать победу, считают экологи.

– Мы считаем, что после завершения проекта «Минис» монголы не откажутся от своих планов. Более того, у нас есть основания считать, что проектирование и строительство еще одной, не вошедшей в проект Эгийн-Гольской ГЭС, значительно ускорится. Именно она первая стоит в планах Монголии, – подчеркнул Александр Колотов.

Свои опасения члены проекта «Реки без границ» направили 8 и 11 марта в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Региональная экологическая оценка, а также позиция Всемирного банка, финансирующего «Минис», были препятствием для проектирования и строительства Эгийн-Гольской ГЭС. Но с завершением проекта аннулируются все договоренности и обещания, данные монгольской стороной в отношении этого объекта.

Следовательно, требование включить Эгийн-Гольскую ГЭС в процедуру региональной экологической экспертизы и оценить её воздействие на окружающую среду, теперь для монголов не более, чем просто пустой звук.

Кроме того, Монголия на государственном уровне приняла среднесрочную программу развития энергетики. Освоение бассейна Селенги в ней – на первом месте. Правительство считает, что строительство гидроэлектростанции на Эгийн-Голе должно стать первоочередным проектом. Для этого планируют привлечь более миллиарда долларов из внешних источников. При этом никаких согласований с Россией нет, не было и, скорее всего, не планируется.

– В январе проект Эгийн-Гольской ГЭС разместил закрытый тендер. О нем нет информации, обязательной для монгольской системы госзакупок. Это может свидетельствовать о том, что победитель был известен заранее, а тендер был объявлен на закрытое исследование воздействия гидроэлектростанции на окружающую среду, – считает Александр Колотов.

Напомним, в 2017 году в Иркутской области и Бурятии прошли публичные слушания по техническому заданию на проведение Региональной экологической оценки объектов проекта «Минис». Монголия настаивала на том, что гидротехнические сооружения стране нужны, чтобы обеспечить её жителей бесперебойной электроэнергией. Тем не менее ни в Иркутской области, ни в Бурятии проект техзадания не поддержали.

В 2018 году в Иркутске провели заседание российско-монгольской рабочей подгруппы по рассмотрению планов по строительству гидротехнических сооружений на реке Селенга и её притоках с научной точки зрения. В этот раз представители монгольской стороны заявили, что проблемы энергосбережения вторичны, а перед Монголией остро стоит вопрос обеспечения своих жителей, особенно населения южных гобийских районов, питьевой водой. Впрочем, тогда же стало известно, что Россия и Монголия договорились о включении ГЭС Эгийн-Гол в региональную экологическую оценку (РЭО) проектов строительства гидротехнических сооружений в бассейне главного притока озера Байкал, хотя ранее монголы отказывались это делать.

Через несколько дней после этого стало известно, что Кабмин РФ одобрил проект пятилетнего соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики с властями Монголии. Речь идёт, в том числе, о строительстве электросетей, которые позволят избежать появления ГЭС на Селенге и её притоках. Кроме того, Минэнерго РФ заявляло, что готово увеличить пропускную способность электросетей для поставки электроэнергии с Гусиноозерской ГЭС в Монголию.

Монголия закончила принимать замечания по ТЗ на оценку ГЭС на притоке Байкала летом 2018 года.