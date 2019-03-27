Иркутские ученые бьют тревогу: Минприроды позволит сбрасывать в Байкал больше вредных отходов

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Тревогой по поводу планов Минприроды увеличить нормативы слива отходов в Байкал поделились иркутские лимнологи 27 марта на брифинге. Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов не стал заострять внимание на всех проблемах Байкала – некоторые из них связаны с деятельностью человека, другие являются следствием глобальных природных процессов. Однако выделил наиболее явные признак загрязнения Священного озера - распространение нитчатых водорослей, которые обычно растут в водоемах вокруг Байкала, но никак не в самом озере и не круглый год, как это происходит сейчас. Особенно явно это «вторжение» чуждой биоты именно в точках активного присутствия человека на Байкале. На этом фоне Министерство природных ресурсов РФ намерено облегчить условия для тех, кто отвечает за слив отходов в Байкал. На федеральном портале нормативных правовых актов недавно был размещен проект Приказа «О внесении изменений в Приложение 1 и Приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 63 «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» . Предлагаемые нормативы существенно увеличивают допустимую массу веществ, сбрасываемых со сточными водами в озеро Байкал, бьют тревогу иркутские лимнологи. Например, масса сульфат-аниона увеличивается в 3,6 раз, нитрат-аниона - в 23 раза, а хлорид-аниона - в 32 раза. Соответственно возрастают и концентрации веществ в сточных вводах при их сбросе в озеро Байкал и его притоки. Например, содержание нитрат-аниона с 2,5 возрастает до 38 мг/дм3. При этом следует отметить, что предлагаемые нормативы для очищенных сточных вод, сбрасываемых в реку Селенгу, по содержанию сульфат- и хлор-анионов превышают таковые содержания в водах, поступающих на очистные сооружения Байкальской природной территории. Это прямо противоречит требованиям Федерального закона от 01.05.1999 № 94 в части статьи 14, определяющей, что предельно допустимый объем сбросов и выбросов вредных веществ ежегодно подлежит обязательному пересмотру в целях его уменьшения. Предлагаемые Министерством природных ресурсов нормативы на сточные воды, поступающие в Байкал, по некоторым компонентам даже не соответствуют подобным нормативным показателям для сточных вод, сбрасываемых в реки Европы и Китая. «На фоне негативных изменений, происходящих в мелководной зоне Байкала, в местах с антропогенной нагрузкой, видится чрезвычайно опасным вводить нормативы, в которых содержание компонентов многократно превышает их фоновые содержания в Байкальской воде. Например, содержание минерального фосфора будет в 50 раз превышать фоновые значения в воде Байкала. И, безусловно, подобные концентрации будут способствовать эвтрофикации уникального водного объекта. Считаем неприменимым концептуальный подход к возможности установления допустимых воздействий на экосистему озера Байкал, превышающих значения фоновых показателей», - говорится в отзыве Андрея Федотова и его коллег на данную инициативу. Ученый акцентирует: подоплекой вопроса является нежелание ответственных структур власти и хозяйствующих субъектов тратиться на установку технологически передовых очистных сооружений на Байкале. Ныне существующие системы очистки либо очень плохи, либо отсутствуют вовсе. В качестве примера директор Лимнологического института представил данные космического мониторинга, из которого видно, как загрязняется акватория озера вследствие плохой работы очистных поселка Выдрино и города Северобайкальска. - Хозяйствующие субъекты говорят: мы не можем строить очистные в полном соответствии с требованиями слишком строгого 63-го приказа и просят смягчить их, - рассказывает Андрей Федотов. – И вот им эти требования смягчают (см. проект приказа Минприроды, - прим.ред.). И получается, что превышение по сливам некоторых химических компонентов увеличивается в 32 раза! Дважды в год иркутские лимнологи объезжают прибрежную зону Байкала и проверяют ее состояние. Ученые констатирую очень тревожную тенденцию: в 200-метровой прибрежной полосе вымирает все живое, привыкшее к чистой воде. Идет замещение биотопов – на смену одним организмам приходят другие, менее прихотливые. Страдают эндемичные виды (например, байкальский омуль), для которых меняется кормовая база. Нормативы можно пересматривать, если технология очистки поменялась в лучшую сторону. Но сейчас никаких новых технологий не предусматривается - предлагается просто разрешить больший объем сбросов. А ведь это противоречит закону о Байкале, отмечает ученый. - 54 тонны в год можно будет сбрасывать в реку Селенга по предлагаемому нормативу. В 2016-2017 году город Улан-Удэ сбрасывал в Селенгу в среднем 21 млн. кубических метров сточных вод. По новому нормативу предельный допустимый объем сбросов увеличивается в разы! За 27 часов отходы из Селенги приходят в Байкал. Все эти тонны окажутся в озере, - предупреждает ученый. При этом, судя по всему, никакие новые передовые технологии очистки использовать не планируется – опять будет хлорирование. - Между тем, в Европе нормативы по предельным разрешенным сбросам азота гораздо строже. Странная у нас забота о Байкале – мы даже наш норматив от 2015 года не желаем соблюдать, - отмечает Андрей Федотов. Внедрение новых технологий очистки – один из вызовов, который стоит перед нашей страной, считает директор Лимнологического института. - Промышленники говорят, что это дорого. Но, может, государство найдет силы и ресурсы на эти цели – не так уж много этих очистных нужно на Байкале. У нас в стране строятся такие мосты, такие дворцы, давайте и на очистные найдем. Не обязательно ставить дорогие очистные в каждой усадьбе. Можно создавать узловые хабы, куда будут собирать сточные воды со всех окрестностей и проходить качественную очистку, - говорит Андрей Федотов. Ученый подчеркивает: в мире давно существуют высокоэффективные технологии очистки стоков. Почему бы не использовать опыт Японии и Европы в этом вопросе, вместо того, чтобы увеличивать нагрузку на экологию озера. Лимнологи предлагают отозвать проект приказа Министерства природных ресурсов, доработать его после широкомасштабного обсуждения с участием хозяйствующих субъектов, исполнительной власти Иркутской области и Бурятии, научного сообщества. К слову, проект приказа Минприроды будет обсуждаться до 4 апреля – далее по нему будет приниматься решение на федеральном уровне. Важно до этого момента внести свои предложения. Лимнологи в ближайшее время направят отрицательный отзыв на этот документ. Кстати, он должен был пройти экологическую экспертизу, что не было сделано. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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