Марина Григорьева: нужно корректировать нормативные ограничения на Байкале, но не отменять их

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Нормативно-правовая база, касающаяся деятельности на Байкале, требует корректировки, но ни в коем случае не отмены всех запретов.

В этом мнении солидарны все участники форума «Время отдыхать на Байкале». Напомним, форум проходил в Иркутске в рамках выставки «Байкалтур». Его организаторами выступили Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Байкальский банк Сбербанка, правительство Иркутской области и региональное агентство по туризму.

В числе спикеров форума выступили президент ТПП ВС Алексей Соболь, председатель Байкальского банка Сбербанка России Александр Абрамкин, председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, депутаты Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен и Михаил Щапов и другие эксперты из Приангарья и Москвы. На мероприятии обсуждались самые актуальные вопросы, связанные с развитием туризма на Байкале.

Одной из главных проблем и тем для обсуждения на форуме стала ситуация с нормативно-правовой базой, регулирующей охрану Байкала. Все участники сошлись во мнении, что она требует корректировки.

Председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева несколько раз подчеркнула, что при этом ни в коем случае не должна идти речь об отмене запретов и вседозволенности. Необходимо лишь сделать законодательство более реалистичным для нормального существования местных жителей и развития региона. В частности, скорректировать нормативы приказа Минприроды РФ, определяющие требования к качеству воды при выходе с очистных на Байкале. Сейчас эти показатели так завышены, что ни одни очистные не соответствуют требованиям, даже самые современные. Более того, нормативы устанавливают требования выше, чем состав самой воды в озере.

– Мы добиваемся корректировки законодательства потому, что сейчас достигли состояния, когда без этого туризм как один из секторов экономики просто не может дальше развиваться, – говорит директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко.

Председатель иркутского отделения «Деловой России» Роман Ищенко отметил, что сейчас на прилегающих к Байкалу территориях очень много ограничительных и запрещающих законов и нормативных актов накладываются один на другой, при этом противореча друг другу. В результате серьезные инвесторы, которые могли бы значительно поспособствовать развитию территории, просто не могут на нее зайти.

– Необходимо разрубить этот гордиев узел, – говорит эксперт.

Как отметил Сергей Тен, главным законом, устанавливающим основы регулирования отношений на Байкальской природной территории с 1999 года остается федеральный закон «Об охране озера Байкал».

– Наиболее острая проблема, над которой мы сейчас плотно работаем с Минприроды России – смягчение установленного запрета на строительство абсолютно всех новых хозяйственных объектов и реконструкцию действующих объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) их проектно-сметной документации, – подчеркнул депутат.

Он сообщил, что рассмотрение нового законопроекта, составленного с учетом всех замечаний, планируется в середине апреля. В случае его принятия из объектов ГЭЭ федерального уровня будут исключены объекты социального назначения в буферной экологической зоне и зоне атмосферного влияния за пределами особо охраняемой природной территории.

Другие нормативные акты сейчас тоже так или иначе пересматриваются. Хотя, например, ситуация с корректировкой приказа МПР вызывает вопросы – иркутские ученые отмечают, что планирующиеся новые нормативы слишком занижены и при этом они нигде публичное не обсуждаются, не учитывается мнение экспертов.

Помимо этого, большие вопросы возникают вокруг границ Прибайкальского национального парка. Пока границы окончательно не установлены, ситуация на прилегающих к нему территориях остается слишком неопределенной для развития там туризма. Однако и установление границ, которые планируется утвердить в ближайший месяц, вызывает серьезные опасения. Несмотря на то, что на территории нацпарка предполагается выделить рекреационные зоны, предназначенные для развития туризма, представители турбизнеса опасаются, что на самом деле там будет запрещена практически вся деятельность, не связанная с сохранением природы.

– После того, как нам показали планируемые сейчас границы нацпарка, опасаюсь, что большая часть нашей работы по расчету антропогенной нагрузки и выделению зон рекреации была проделана напрасно, не считая ее научной ценности, – говорит старший научный сотрудник иркутского института географии СО РАН Оксана Евстропьева.

В то же время и. о. директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов утверждает, что у них сейчас уже есть два потенциальных инвестора, готовых развивать турбизнес в нацпарке, один из них готов вложить в проект 500 млн рублей.

Пока же единственный участок на Байкале, где можно полностью легально развивать туризм, создавать инфраструктуру, привлекать инвестиции – это территория туристского кластера «Ворота Байкала», который является особой экономической зоной.

Участники форума намерены по итогам состоявшегося обсуждения подготовить резолюцию и направить ее на рассмотрение как правительства Иркутской области, так и президента РФ, Госдумы, МПР и других федеральных органов. Они рассчитывают, что их, наконец, услышат, начнет решаться проблема с законодательством, а затем – и с туристической инфраструктурой на Байкале.

Организаторы и участники считают, что форум прошел очень продуктивно. Его планируется теперь проводить регулярно, возможно – даже два раза в год. Форум станет площадкой для обсуждения существующих в турбизнесе проблем и поиска их решений.