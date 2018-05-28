Незаконные гостиницы на Байкале намерены вывести из «тени»

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области намерены помочь перейти в официальную плоскость владельцам нелегальных гостиниц на озере Байкал, готовых пойти на этот шаг. Об этом 28 мая на встрече в Клубе публичной политики сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, проблему нелегальных турбаз правительство региона признало не так давно, в октябре 2017 года. Была создана рабочая группа и главы поселений, через которые проходят турпоток, должны были представить правительству Иркутской области информацию о количестве на территории муниципалитетов нелегальных гостиниц. Сергей Левченко заявил, что она была далеко неполной, хотя для этого есть и объективные факторы.

– В абсолютном большинстве случаев незаконного бизнеса есть большое количество посредников, которые официально к нему никакого отношения не имеют. Если сосредоточить своё внимание с тем, кто формально осуществляет предпринимательскую деятельность, дальше дело не продвинется. Потому что это чаше всего подставные фигуры, «прокладки», которые ровным счётом ничего в этой цепочке не имеют, – говорит губернатор.

Сейчас, по его словам, ведётся работа, чтобы добраться до истинных владельцев незаконных гостиниц не только в посёлке Листвянка, но и в Ольхонском районе. Есть много рычагов, которые можно применить для исправления ситуации. Например, проверки госпожнадзора, санитарного и экологического надзора.

– Но одними запретительными мерами и закрытием гостиниц проблем не решить. Нужно принимать заместительные меры. Тем предпринимателям, которые готовы работать на официальной основе с соблюдением всех законов, действующих, в том числе, на территории Центральной экологической зоны, мы будем помогать, – пообещал Сергей Левченко.

Он так же отметил, что сферу туризма на Байкале планируется развивать с привлечением опыта и технологий европейских стран, например, Франции или Польши.

– Есть страны, на которые надо ориентироваться, а есть те, кого мы сами можем чему-то научить. С теми, кто не очень продвинут, мы будем работать меньше, – сказал губернатор, отмечая, что региональные власти постараются избежать «перекоса в пользу Азии».

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