Отходы БЦБК: новые исследования старой проблемы

Байкальск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Росгеология будет рассматривать варианты ликвидации отходов БЦБК только по окончании исследований всех карт со шлам-лигнином. Об этом заявляют представители как самой госкорпорации, так и «РГ-Экология», изучающей сейчас содержимое карт. Вопрос обсуждался в Байкальске на встрече представителей Росгеологии с членами областной общественной организации «Байкальский центр гражданской экспертизы» (БЦГЭ). Встреча состоялась на экспериментально-промышленной площадке, где ведутся заборы анализов, а также проводятся опыты по частичному осушению шлам-лигнина, чтобы определить возможности его транспортировки за пределы центральной экологической зоны Байкала. Напомним, контракт на ликвидацию отходов БЦБК был подписан между правительством Иркутской области и Росгеологией в декабре 2017 года. Документ предполагал использование разработанной несколькими годами ранее технологии омоноличивания. Однако тогда же возможность использования этой технологии в Байкальске жестко раскритиковали ученые Лимнологического института СО РАН, общественники, а затем – и природоохранная прокуратура. Специалисты Росгеологии, более близко ознакомившись с предстоящим фронтом работ, также постепенно пришли к выводу о невозможности использования этой технологии. В результате они начали исследования содержимого карт с нуля, при этом подписав в июле 2018 года допсоглашение с правительством. Четвертая карта БЦБК – Сейчас мы исследуем каждую из карт, так как они не однородны – они заполнялись шлам-лигнином, золой, отходами, строительным и просто бытовым мусором, – рассказывает заместитель генерального директора ООО «РГ-Экология» Глеб Писарев. – По старым данным в картах около 2 млн кубов шлам-лигнина и около 1,9 млн кубов золы. Сейчас мы все это будем исследовать, заново рассчитывать все объемы, а также выясним, в какой карте какое процентное соотношение золы к шламу, где какие проблемы с водой, которая остается после осушения. Помимо того, что жидкость, выделяемая при осушении, совсем не та, которая находится в картах и была проанализирована перед подготовкой проекта «ВЭБ-Инжиниринг», состав за эти годы мог значительно измениться, так как сбросы в карты продолжались и это документально зафиксировано. После изучения всех карт и статистической выборки мы обнародуем все результаты. Он отметил, что параллельно проводятся опыты с разным соотношением золы к шлам-лигнину, чтобы понять, какие пропорции позволят максимально улучшить осушаемость: – Наша задача – получить материал, который не будет жидким, и максимально уменьшить его объем. Сейчас, на экспериментальном этапе, используется одна установка для разделения воды и шлам-лигнина, она способна обрабатывать до четырех кубометров содержимого карт в час. В случае, если такой метод будет решено использовать на промышленном этапе, предполагается задействовать 11 таких установок и три земснаряда для подачи к ним содержимого карт. Шлам-лигнин пробуют отделять от жидкости промышленно-опытным путем Глеб Писарев рассказал, что с 20 июля опробовано четыре карты, сейчас оборудование перевозится на пятую. Все 10 карт Солзанского полигона планируется изучить до конца октября этого года, еще три недели потребуется на получение всех анализов из лаборатории. Он также поделился первыми полученными данными: – Первые три карты очень похожи по составу – много примесей твердого материала, туда сбрасывали строительный мусор, много древесной коры. Во второй и третьей картах похож состав шлам-лигнина, но немного различается по химии, по результатам лабораторных исследований узнаем, в чем именно разница. В четвертой карте очень много золы. В седьмой тоже точно будет много золы, так как туда она сбрасывалась с Байкальской ТЭЦ, как и в четвертую карту. У местных властей есть карта для сброса золы на Бабхинском полигоне, но она давно уже заполнена, так что это еще одна проблема, которую надо решать. Напомним, на сегодняшний день у Росгеологии подписан контракт на ликвидацию отходов на Солзанском полигоне БЦБК и допсоглашение на две из четырех карт Бабхинского полигона – еще две карты остаются за муниципалитетом, в одну вывозится зола, другая используется как полигон ТБО. – С объемом вывозки примерно понятно, с местом вывозки пока, судя по всему, непонятно вообще никому, потому что это должен решить заказчик. Обсуждаются ли какие-то площадки? – поинтересовался председатель правления БЦГЭ Юрий Фалейчик. Представители Росгеологии заявили, что даже если какие-то площадки на уровне заказчика, то есть правительства Иркутской области, обсуждаются, то им об этом пока ничего не известно. При этом активно опровергались слухи о том, что полигон для захоронения отходов планируется разместить в районе села Моты Шелеховского района. Поводом для возникновения таких слухов стал перевод Росгеологией 47 га земель из принадлежащего ей в этом районе участка из сельхозназначения в промышленные. Необходимо определиться и с тем, что делать с отделенной от шлам-лигнина жидкостью – В Мотах не планируется размещать отходы, – заявляют представители госкорпорации. – Перевод Росгеологией своих земель в земли промышленности не означает, что там собираются создавать полигон. Для этого нужно пройти определенную процедуру, это не может произойти просто по нашему желанию. Мы там хотели базировать технику для переброски сюда, так как монтаж одной установки занимает месяц, но после возникшей шумихи уже не хотим, лучше сразу будем размещать здесь. Специалисты Росгеологии подчеркивают, что до получения результатов всех исследований не планируется обсуждения перспектив и, тем более, места вывоза отходов БЦБК. По результатам анализа может оказаться, что содержимое карт не так уж и опасно – тогда с тем же успехом можно после осушения смешать его с почвогрунтом, переведя из четвертого класса опасности в пятый, и захоронить в этих же картах. – Говоря о вывозке, нужно учитывать реальные объемы имеющихся отходов и понимать, куда все это девать. Я считаю, что тему вывозки надо закрывать, потому что она за пределами здравого смысла, – заявил Юрий Фалейчик. – Если удастся получить отходы пятого класса опасности или вообще деклассированные, то можно решить проблему без их вывоза. Я бы седьмую карту сделал ловушкой для селей – сделал там селезащитные дамбы, ложное русло и соответствующую вырубку, а в остальных картах разместил отходы и разрешил строительство на них туристических объектов. Также остается вопрос очистки жидкости, получаемой при осушении шлам-лигнина. – Мы недавно получили техусловия от городских очистных сооружений Байкальска, какую воду они могут принять, – говорит Глеб Писарев. – У нас есть хорошо известный 63-й приказ МПР о ПДН при сбросе воды в бассейне Байкала. Мы посмотрим по результатам исследований на состав жидкости и поймем, что именно в ней надо почистить и что с ней делать дальше – либо ориентироваться на городские очистные, либо просто на сброс по 63-му. В зависимости от того, какой у нас окажется вода, будем или как-то договариваться с городскими очистными – или они будут модернизироваться, или будет пристраиваться отдельно блок химической очистки, или что-то еще. Мобильные очистные рассматривать нет смысла – они малоэффективны. При этом специалисты отмечают, что задействовать очистные сооружения самого БЦБК, как это предполагалось в предыдущем проекте по омоноличиванию, нереально. Сейчас они находятся в совершенно нерабочем состоянии. Помимо того, что они уже полуразрушены, так еще и в бассейне очистных находится 160 тысяч кубометров черного щелока – ядовитого раствора, который также еще предстоит ликвидировать. Как только к концу ноября будут получены все результаты исследований карт, они будут представлены заказчику, после чего будет решаться вопрос, что делать дальше. Предполагается, что потом с учетом полученных результатов через конкурс будет определен разработчик технологии по ликвидации отходов БЦБК. После разработки этого проекта он должен будет пройти экологическую экспертизу, только после этого можно будет начинать ликвидацию отходов. Между тем «Байкальский центр гражданской экспертизы» планирует уже на следующей неделе, 18 сентября, провести общественные слушания на тему «Текущее состояние дел по ликвидации накопленных отходов БЦБК». Общественники намерены поднять вопрос затянувшегося на несколько лет процесса, а также высказать свои претензии к Росгеологии и правительству Иркутской области. 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