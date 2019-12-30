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30.12.2019

Правительство Иркутской области согласовало нового подрядчика по ликвидации отходов БЦБК

Байкальск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области согласовало единственного поставщика на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

Как сообщил министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков, такой документ подписан региональными властями 27 декабря и сейчас соответствующий проект распоряжения правительства РФ находится на согласовании у министра природных ресурсов страны Дмитрия Кобылкина. Документом также признается утратившим силу постановление федерального правительства от 25 октября 2017 года о назначении единственным исполнителем работ «Росгеологии».

Также Андрей Крючков сообщил, что карты БЦБК с первой по седьмую будут освобождены от шламовой воды в первом полугодии 2020 года до начала паводкоопасного периода. Также будут решаться вопросы по очистке этой жидкости.

Дорожная карта по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», должна быть утверждена до 20 января 2020 года

– Дорожная карта по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», должна быть утверждена правительством Иркутской области до 20 января 2020 года, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 30 декабря.

Он также подчеркнул, что единственный поставщик услуг по ликвидации отходов БЦБК должен быть зарегистрирован на территории Иркутской области. Андрей Крючков подтвердил, что такого соглашения удалось достичь и в беседе с Дмитрием Кобылкиным.

Также министр рассказал, что по итогам встречи с главой федерального ведомства 27 декабря заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Сохранение озера Байкал», в рамках которого предусмотрены мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

Более подробно ситуация вокруг отходов БЦБК будет обсуждаться на оперативном совещании с врио 13 января.

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