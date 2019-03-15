Приостановлено строительство завода по розливу воды в Култуке

Слюдянский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Кировский районный суд Иркутска удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальского природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья.

Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Решение суда о принятии мер предварительной защиты административному иску о признании незаконными разрешения на строительство, положительного заключения государственной экологической экспертизы, приказа об ее утверждении было вынесено вечером 14 марта. Действие разрешения на строительство объекта приостановлено до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора, что препятствует проведению дальнейших строительных работ по возведению завода. Приставы 15 марта опечатали строительную площадку.

Напомним, проверка строящегося объекта специалистами Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства. Разрешение «АкваСибу» на проведение земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы.

Между тем, о строительстве завода в поселке Култук стало известно в 2017 году. Против предприятия создали петицию, в которой призвали губернатора и президента не продавать Байкал Китаю. Стоит отметить, что это не первый завод по розливу воды на Байкале. В 2016 году в Байкальске на промплощадке БЦБК было открыто подобное предприятие, которое также экспортировало продукцию за рубеж. Однако его закрыли в 2017 году из-за нарушений санитарного законодательства. Еще один завод запустили в Прибайкальском районе в Бурятии, кроме того, планировалось подобное предприятие и в Выдрино.

Представители инвестора, а также ученые уже выразили свое отношение к шумихе вокруг завода. По их мнению, нагнетание протестных настроений вокруг завода в поселке Култук Слюдянского района скорее отвлекает от настоящих проблем Байкала, чем отражает реальное положение дел. Производство в Култуке – одно из самых современных и экологичных на озере на сегодняшний день. Позиции властей разнятся: губернатор Иркутской области Сергей Левченко вслед за прокуратурой поручил провести проверку законности строительства предприятия, включенного в реестр инвестиционных проектов региона, а глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал завод.

Ранее против строительства завода выступил стилист и певец Сергей Зверев, он даже вышел на пикет в начале марта. Теперь известный уроженец Култука получил повестку в полицию. Против предприятия выступили и другие известные люди. Например, экс-участница телепередачи «Дом-2» уроженка Читинской области Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая , которая несколько лет назад принимала участие в проекте «360 минут ради Байкала». Позже стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по экспорту воды в Китай. Вслед за ним Сергей Левченко обратился в Минприроды РФ с просьбой проверить положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации завода.

Между тем, правозащитники считают, что сам завод урона Байкалу не нанесет, однако его строительство может затронуть природную территорию«Таловские болота», которая важна для сохранения популяций многих видов птиц. Со своей сторон, представители Гринпис уверены, что у озера есть несравненно большие угрозы, чем завод по розливу воды в Култуке.