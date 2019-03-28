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Байкал
29.03.2019

Росгеология предлагает разделить проект ликвидации накопленного ущерба БЦБК на три самостоятельных

Байкальск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Инженерные изыскания на БЦБК завершены. Росгеология приступила к разработке проекта утилизации отходов.

Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе компании.

Директор департамента экологических проектов АО «Росгеология» Артем Полтавский отмечает, что сейчас ведется камеральная обработка результатов, получены уточненные данные по объему содержащихся отходов в 12 картах-накопителях и степени их загрязненности.

– В связи с тем, что у нас появились уточненные данные – объем отходов увеличился на 40% – мы выходим с инициативой по внесению изменений в проект и предлагаем разделить его на три самостоятельных по территориальному признаку – Солзан, Бабха и ЦОС. Это позволит оперативно решать поставленные задачи, не теряя времени на получение подтверждающей классовую и составную часть опасных отходов документации. В очистных сооружениях БЦБК обнаружен осадок щелокосодержащей жидкости, которая является отходом и ее необходимо внести в ФККО, получить паспорт отходов, на что потребуется достаточно времени.

В минувшую пятницу в Новосибирске прошло совещание между Росгеологией и Сибирским отделением Российской академии наук, на котором обсуждались результаты инженерных изысканий, а также достигнута договоренность о рассмотрении учеными технологий на предмет возможности их применения.

Кроме этого, на информационном ресурсе www.cleanbaikal.ru ведется сбор заявок с технологическими решениями. «Сайт был создан специально, чтобы в решении проблемы очистки озера могли принять все желающие компетентные организации», – подчеркнул Артем Полтавский.

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