Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года на льду Байкала зафиксировано 53 несчастных случая. Об этом рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Зинов.

– Фиксируется рост количества несчастных случаев. Статистика этого года такова: два человека пропали без вести, восемь – погибли, 69 человек удалось спасти и оказать своевременную помощь. Большая часть происшествий связана с различными травмами, которые туристы получают на льду Байкала, – отметил Евгений Зинов.

Он также добавил, что чаще всего пострадавшими оказываются дети и подростки, участвующие в разных туристских и массовых мероприятиях. Количество провалов под лед постепенно снижается.

С начала 2019 года зафиксировано всего два случая провала автомобилей под воду, один из них – с летальным исходом для пассажиров. Основная масса инцидентов происходит на Малом Море.

По словам заслуженного спасателя РФ, преподавателя Центра подготовки спасателей имени Степанова Виктора Гулевича, сейчас ледостав на Байкале в самом разгаре.

– Средние сроки установления льда – конец декабря или первая половина января. Редко, но бывает, что Байкал не замерзает до февраля. Сейчас мы наблюдаем, как промерзают так называемые соровые озера, проливчики и заливы. Уже сейчас туда активно приезжает народ, чтобы походить пешком или покататься на коньках, – отметил Виктор Гулевич.

Специалисты говорят, что сейчас лед Байкала в заливах подходит только для пеших прогулок или катания на коньках. Выезжать на него на автомобилях пока строго запрещено.

Однако даже толщина льда – не главная опасность, которая подстерегает туристов на Байкале. Самое страшное – становые трещины, которые образуются из-за стыковки отдельных льдин и могут быть незаметны глазу неопытного путешественника.

Также следует опасаться мест, где со дна озера выходит газ. Пузырьки размывают лед, образуются полыньи, где лед может быть всего в несколько сантиметров толщиной. Такие участки встречаются возле мыса Кадильный, а также в центре Байкала по линии от Ольхона до полуострова Святой Нос. Спасатели рекомендуют обходить эти места стороной.

Чтобы обезопасить себя и не превратить отдых в трагедию, специалисты рекомендуют соблюдать некоторые правила безопасности. Например, ходить только с опытными проводниками, интересоваться прогнозом погоды, иметь при себе необходимую экипировку и теплые вещи, а также по возможности спутниковый телефон. Кроме того, группу нужно обязательно зарегистрировать в ГУ МЧС России и оформить страховой полис.