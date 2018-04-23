Сергей Донской: правительству Приангарья надо ускориться в реализации ФЦП по охране Байкала

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской считает, что в правительстве Иркутской области запаздывают с реализацией ФЦП по охране озера Байкал. Об этом он заявил 21 апреля в ходе эко-субботника «Зеленая весна».

– Мы, конечно, все заинтересованы в реализации этой программы – и я, и региональное правительство. Надо быстрее воплощать те проекты, которые у них уже сейчас начаты. Здесь ждать просто некогда, – считает министр.

Он напомнил, что завершить все уже задуманные и запланированные проекты по строительству в рамках ФЦП нужно к 2020 году, времени – в обрез.

– Только вчера в Иркутске проводили совещание о том, как они реализуются – те же улан-удэнские, иркутские очистные сооружения. Здесь обязательно нужно все работы закончить, при этом и средства есть, и проекты существуют. Плюс ко всему надо закончить работы на БЦБК, которые вообще должны быть в приоритете. Это, кстати, тоже очень важный момент: у нас много людей, которые ратуют за закрытие «грязных» производств, свалок, – но, кроме закрытия, надо еще задуматься о том, чтобы это все ликвидировать, – пояснил Сергей Донской.

В рамках разговора о ФЦП он также дал пояснения по принятому в начале месяца постановлению об исключении территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны Байкала. Министр подчеркнул, что оно никак не касается зоны ЮНЕСКО и Центральной экологической зоны.

– Это разные режимы, которые могут накладываться на территорию. Разрабатывать месторождения полезных ископаемых, проводить сплошные рубки леса на Байкале по-прежнему нельзя, все запреты на неэкологичные виды деятельности сохраняются. И госэкоэкспертизу все строящиеся объекты тоже будут проходить, – заявил Сергей Донской. – Просто в населенных пунктах появилась возможность, например, создавать кладбища: к нам обращались местные жители, которым сейчас приходится своих родных хоронить в лесу. Также вопрос возникал о строительстве дорог в населенных пунктах, расположенных в ЦЭЗ. Это тоже сейчас постановлением откорректировано.

Как дополнил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, принятое постановление как раз позволит строить очистные сооружения в ЦЭЗ на территории входящих в нее населенных пунктов.

– Мы сейчас заказали работу, которая позволит определить допустимый объем антропогенной нагрузки в пределах этих поселений. Именно под него в дальнейшем предполагается рассчитывать и строить очистные сооружения, пункты временного складирования мусора. В ЦЭЗ этого делать нельзя, поэтому мы будем делать промежуточные пункты и впоследствии вывозить мусор туда, где его можно складировать, – сказал он.

Напомним, ранее министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков пояснил, что федеральный центр руководствовался разработками Института географии имени Сочавы СО РАН. Однако, как выяснилось, иркутские ученые выступили против решения правительства РФ сократить водоохранную зону Байкала до 200 метров.