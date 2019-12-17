Сергей Тен: корректировка постановления правительства России № 643 будет происходить в ручном режиме

Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды России поддержало предложение депутатов Межфракционной рабочей группы «Байкал» об отработке в ручном режиме норм постановления правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Об этом сообщает пресс-служба Сергея Тена.

– Корректировка норм постановления правительства № 643 напрямую затрагивает права 130 тысяч жителей региона. Мы обязаны однозначно установить в документе категории зданий и сооружений, строительство которых на обозначенной территории допускается, а какие строить запрещено. Необходимо обозначить перечень видов деятельности. Механизм отработки в ручном режиме позволил эффективно согласовать проект постановления правительства об уточнении объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории и эту практику нужно использовать. Закон принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года, – отметил председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен.