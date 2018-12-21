Сергей Тен: мы вышли на рабочие взаимоотношения с Минприроды России по вопросам охраны Байкала

Москва, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В декабре 2018 года депутат Госдумы, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен провел ряд рабочих встреч в министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба политика, первой из них стала встреча с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным, на которой была проанализирована ситуация с наиболее сложными вопросами регулирования отношений на Байкальской природной территории и рассмотрено участие Иркутской области в реализации национального проекта «Экология». Также в декабре парламентарий провел отдельные совещания с первым заместителем министра Дмитрием Храмовым и директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и БПТ Алексеем Титовскимени По итогам встреч стороны подтвердили готовность к проведению в марте 2019 года совместного мероприятия в Байкальском регионе с участием Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края, представителей МРГ «Байкал», комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды с участием представителей правительства, правоохранительных и надзорных органов. В ходе мероприятий детально будут рассмотрены технология рекультивации отходов БЦБК, состояние картов-шламонакопителей, проблемы работы действующих очистных сооружений и место строительства новых. Подготовительная работа начнется сразу после рождественских каникул. В центре рассмотрения была тема разработки проекта федерального закона, предусматривающего разумное смягчение требований по проведению ГЭЭ (государственной экологической экспертизы) в отношении ПСД объектов социальной инфраструктуры, а также подготовка и согласование с регионами перечня объектов социальной инфраструктуры, которые будут установлены постановлением правительства Российской Федерации на основании федерального закона. Минприроды России рассматривает предложения субъектов РФ по данному перечню, к этой работе оперативно подключится МРГ «Байкал». Стороны сошлись во мнении, что тянуть с принятием этого законопроекта дальше нельзя, сейчас он дорабатывается с учетом замечаний администрации президента и будет внесен правительством Российской Федерации в Государственную думу в первом квартале 2019 года. – Значительная часть территории Иркутской области располагается в границах БПТ (110 тысяч квадратных метров или 15% территории региона), где осуществляется примерно 80% всего жилищного и социального строительства области, – отмечает Сергей Тен. – К примеру, сегодня типовые проекты строительства школ, поликлиник, больниц, спортивных комплексов и иных объектов, возведение которых осуществляется, в том числе, за бюджетный счет, получают положительные заключения экспертизы. Однако при этом, с одной стороны, происходит увеличение сроков строительства (150-180 дней тратится на получение заключения), а с другой мы получаем существенное удорожание объектов. При строительстве детского развлекательного центра стоимость подготовки проекта и прохождения ГЭЭ составляет не менее 4 млн рублей. В ходе встреч принято решение к концу первого квартала 2019 года определиться с конкретными предложениями по корректировке постановления правительства РФ от 30 августа 2001 года №643 в части однозначного определения в нем объектов индивидуального жилищного строительства, возведение которых в ЦЭЗ БПТ разрешено. – В целом к содержанию постановления претензий нет за исключением одной неопределенной нормы, из-за различного правоприменения которой страдают граждане, проживающие в ЦЭЗ БПТ, а это 56 тысяч человек в 78 населенных пунктах в Иркутской области и 73 тысячи человек в 81 населенном пункте в Бурятии, – подчеркивает Сергей Тен. Он пояснил, что норма абзаца 21 о запрете строительства зданий и сооружений (или их частей), функционирование которых не связано с системами жизнеобеспечения, трактуется по-разному органами прокуратуры и Минприроды России, органами местного самоуправления. Из-за этого происходят разные коллизии, запреты на строительство, которые сегодня могут привести к социальному взрыву. – Мы обсудили также, что будем совместно определять первоочередные меры проекта «Экология» с точки зрения науки, да и просто здравого смысла. Приоритетным должно стать строительство и модернизация действующих очистных сооружений в прибрежных поселениях озера Байкал. Это около 100 населенных пунктов, из них очистные сооружения есть только в 18 пунктах и ни одно, по оценкам Росприроднадзора, не соблюдает установленные нормативы. Именно с обустройства инженерными сооружениями этих поселений целесообразно начинать реализацию проекта, чтобы достичь цели по сокращению объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал, – подчеркнул Сергей Тен. Депутат заявил, что приоритетом формирования и включения мероприятий в будущем должна быть территориальная привязка объектов к ЦЭЗ БПТ и водоохраной зоне озера Байкал. То есть при корректировке проекта необходимо отталкиваться не от принципа «когда будет ПСД, тогда будем строить очистные сооружения», а заранее совместно с регионом надо готовить ПСД именно для тех объектов, которые оказывают наиболее негативное воздействие на окружающую среду. По итогам встреч парламентарий получил пояснения со стороны министерства природных ресурсов и экологии о том, что 57 млн рублей, которые заложены в федеральный проект «Сохранение озера Байкал», будут направлены именно на исследования проблем экологического кризиса прибрежной части озера – в частности, аномального развития нитчатых водорослей в мелководной зоне Байкала, причин массового вымирания байкальских губок в масштабах всего озера, иных существенных отклонений нормальных природных процессов. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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