Сергей Тен: необходимо ускорить решение комплекса проблем, накопившихся на Байкальской природной территории

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В ходе рабочего совещания МРГ «Байкал» рассмотрены вопросы и наиболее сложные аспекты правоприменения законодательства в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.

Мэр Ольхонского района Иркутской области Андрей Тыхеев обратил внимание участников совещания на сложность работы муниципального образования и жизнедеятельности рядовых граждан в Ольхонском районе из-за противоречивости нормативно-правовых актов различных уровней, регулирующих правоотношения на Байкальской природной территории. Затрудненным, а порою парализованным является развитие жилищного строительства, ведение сельского хозяйства, строительство объектов инфраструктуры и так далее. Основной причиной этой проблемы выступает неопределенность норм постановления правительства России от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

При этом было отмечено, что правоприменительная практика по данному вопросу на другом берегу Байкала, в муниципалитетах Бурятии, не вызывает серьезных нареканий.

Обращение Сергея Тена в адрес председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева по этому вопросу отрабатывается ответственным ведомством – Минприроды России. Проверка законности действий работников местной прокуратуры и запрос об официальном толковании норм постановления № 643 по обращению Сергея Тена в адрес Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки к настоящему времени продлены, о чем было направлено соответствующее уведомление.

С учетом ранее проведенной депутатами работы, подготовка Минприроды России и внесение в правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры» ожидается в первом квартале 2019 года.

В этот же период должен быть внесен в правительство Российской Федерации проект постановления о внесении изменений в постановление правительства России от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

Члены межфракционной рабочей группы отметили, что работа в этом направлении должна привести к ощутимым результатам в 2019 году.