Сергей Тен: нормативы для канализационных очистных сооружений на Байкале полностью учитывают позицию сибирских ученых

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В конце апреля 2020 года вышел приказ Минприроды России № 83, который устанавливает предельные нормативы сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на Байкальской природной территории.

Он аннулирует действие приказа № 63 от 5 марта 2010 года, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена. Новый документ основывается, в том числе, на выводах рабочей группы в Сибирском отделении РАН, специально образованной для подготовки данного документа по инициативе Межфракционной рабочей группы Байкал и Комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды.

– Нормативы для канализационных очистных сооружений на Байкале полностью учитывают позицию ученых Сибирского отделения РАН, мы удовлетворены работой в данной части, – подчеркивает председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен. – Нормы приказа позволят запроектировать новые очистные сооружения на Байкальской природной территории и достичь целевых показателей федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Кроме того, ужесточены и требования к сточным водам промышленных предприятий, а в перспективе нам необходимо добиться максимального ограничения негативных воздействий производства на уникальную экосистему озера.