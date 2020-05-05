Сергей Тен: образована правительственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Важнейшее решение принято в конце апреля – постановлением правительства России от 30.04.2020 № 627 образована правительственная комиссия по вопросам охраны озера «Байкал». Целью координационного органа станет обеспечение согласованных действий федеральных и региональных властей при решении задач охраны объекта всемирного природного наследия, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена. – Наш депутатский корпус давно настаивал на переносе вопросов охраны озера с ведомственного на правительственный уровень. МРГ «Байкал» выходила с данной инициативой в первой половине прошлого года. Принятое решение позволит давать обязательные для исполнения поручения не только в адрес Минприроды России, но также Минсельхоза, Минэкономразвития и других федеральных органов власти, оно повысит уровень ответственности чиновников как в Москве, так и в трех субъектах Байкальского региона. Важно, что в состав комиссии войдут и представители академического сообщества, сибирской науки, – отмечает депутат от Иркутской области Сергей Тен. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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