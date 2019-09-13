Сергей Тен отметил низкий уровень кассового исполнения федеральной программы по охране озера Байкал

Иркутская область, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе РФ 11 сентября состоялось заседание Комитета по экологии и охране окружающей среды, в котором принял участие председатель Межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы о проекте федерального закона №762700-7 «Об исполнении федерального бюджета за 2018 года» и о подготовке ко второму чтению проекта федерального закона № 687768-7 об экологической экспертизе на Байкальской природной территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов социального назначения.

Сергей Тен отмечает, что уменьшение финансирования ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.» негативно сказывается на сохранении экосистемы озера и экологической безопасности Байкальского региона.

В частности, было отмечено, что в 2018 году не были доведены до исполнителя субсидии Минприроды России в размере 395 млн рублей в связи с поздним утверждением правил их предоставления. Кроме того, в рамках реализации федеральной целевой программы в Иркутской области в связи со срывом подрядчиком исполнения контракта и, как следствие, незавершением мероприятий по берегоукреплению в посёлке Листвянка не было освоено 138 млн рублей. В результате не достигнуто значение показателя, характеризующего снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению. Сергей Тен подчеркивает, что низкий уровень кассового исполнения программы привел к тому, что ее показатель выполнен всего на 44,4%.

При рассмотрении вопроса об уточнении объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории, депутаты выразили Минприроды России неготовность рекомендовать закон к принятию во втором чтении. Председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен отметил: «Несмотря на совместное согласованное решение, принятое на заседании межфракционной группы 10 июля 2019 года с участием официальных представителей Минприроды России, министерство нарушило его и не привлекло депутатов Байкальского региона к подготовке предусмотренного законопроектом постановления Правительства Российской Федерации. Как следствие – представленная сегодня редакция подзаконного акта не может быть поддержана из-за размытости формулировок и наличия неточностей».

После рассмотрения вопроса депутаты приняли решение в недельный срок провести совместное заседание профильного комитета и Межфракционной рабочей группы «Байкал» по рассмотрению законопроекта.