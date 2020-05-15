Сергей Тен: решение проблем населенных пунктов должно начаться с корректировки закона «Об охране озера Байкал»

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен 15 мая принял участие в заседании правительственной рабочей группы по решению проблемных вопросов Ольхонского, Иркутского, Слюдянского районов. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В ходе заседания под председательством и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова представители региональных и местных властей, депутаты Государственной Думы рассмотрели вопросы реализации перечня поручений президента России по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории от 14.08.2017 № Пр-1602.

Основное внимание было уделено вопросу установления границ населённых пунктов и лесных посёлков, расположенных на землях лесного фонда и землях ООПТ в границах центральной экологической зоны БПТ, в пределах фактически занятой ими территории.

Председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен отмечает, что этот вопрос является комплексным, имеет давнюю историю, а в его решении помимо местного населения и власти должно занять активную позицию Минприроды России. Вопрос обсуждался, в том числе, в ходе рабочей встречи с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Константином Румянцевым в марте 2020 года.

– 16 марта 2020 года в Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал», направленный на исполнение п. 3 перечня поручений от 14.08.2017 № Пр-1602. Вместе с тем мы понимаем, что в текущей редакции он позволит решить проблемные вопросы лесных поселков, но не всех прибайкальских населенных пунктов, граждане в которых сталкиваются с аналогичными проблемами. В этой связи необходимо прорабатывать комплекс поправок к данной законодательной инициативе, чтобы обеспечить максимально полное выполнение поручения главы государства, – подчеркивает депутат от Иркутской области Сергей Тен.