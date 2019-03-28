Сергей Тен: в деле сохранения Байкала следует уходить от формального подхода

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области состоялось совместное заседание комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды и межфракционной рабочей группы «Байкал» по вопросам реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» и национального проекта «Экология». Открывая заседание, председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен подчеркнул, что главными проблемами остаются формальный подход на всех этапах формирования программ и проектов по защите Байкала и отсутствие четких целей и задач по социально-экономическому развитию территорий, которые входят в Байкальский регион, сообщает пресс-служба депутата. – В 1999 году был принят закон «Об охране озера Байкал», затем более десяти регламентирующих постановлений правительства. Но до настоящего времени у нас нет единой концепции развития Байкальской природной территории в границах Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, – отметил Сергей Тен. Депутат указал на то, что сегодня не создан даже совместный координирующий орган трех субъектов. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между министерствами природы подписано, но положение не разработано, рабочая группа не создана. На уровне правительства России за Байкал отвечают заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. При этом ни в одном из трех регионов такого профильного человека нет. Получается, что главное связующее звено между регионом и федеральным центром отсутствует. Это влечет разную региональную трактовку нормативных актов. Как отметил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, половина выделенных средств в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской территории» имели к озеру косвенное отношение и только 10% денег шло на мероприятия, направленные на защиту Байкала. – Есть опасность, что с вступлением в силу национальной программы «Экология» может произойти дальнейшее сокращение федеральных средств, перераспределение их на другие программы, – отметил Владимир Бурматов. Важность четкого целеполагания подчеркнул Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков, отметив, что во главу угла должна быть поставлена задача именно защиты озера от антропогенной нагрузки. Именно исходя из поставленной цели необходимо определять потребности в строительстве новых очистных сооружений. – Сегодня из порядка 100 прибрежных населенных пунктов на Байкале только в 18 поселениях есть очистные сооружения. Ни одно из них, по оценкам Росприроднадзора, не соблюдает установленные нормативы. С другой стороны, Минприроды предлагает резко снизить требования, что, по мнению ученых, приведет к необратимым последствиям. Очного широкого обсуждения проектируемых нормативов проведено при этом не было. У нас снова нет золотой середины: либо все запрещаем, либо все разрешаем. Показательным примером отношения к Байкалу является и то, что Минприроды России не смогло делегировать для участия в мероприятиях своих руководителей, до последнего дня оттягивая с соответствующими решениями. Ученый секретарь Научного совета Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал Игорь Бычков отметил проблемы экологии водоема, представил перечень первоочередных действий, которые необходимо совершать в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов в своем выступлении отметил негативные стороны новой редакции приказа «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ», с которыми ознакомились. – До сих пор не проведено мероприятие по оценке кризиса экосистемы озера Байкал. По новому нацпроекту «Экология» выделяются деньги на рекультивацию отходов БЦБК. При этом на данный момент еще нет понимания, какой метод будет применяться. Мы опять наступаем на те же грабли: выделяем средства без понимания того, что в конечном итоге хотим получить. Кроме того, по-прежнему не решены вопросы с иными объектами, в частности, с цехом ртутного электролиза в Усолье-Сибирском, крупными объектами накопленного вреда в Бурятии – добавил Сергей Тен. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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