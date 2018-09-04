Сергей Тен вошел в рабочую группу национального проекта «Экология»

Москва, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы РФ от Иркутской области Сергей Тен включен в состав межведомственной рабочей группы министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по вопросам подготовки национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба политика.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ, определяющий национальные цели развития РФ в научно-технологической и социально-экологической сферах на период до 2024 года. В конце июня национальный проект «Экология» в первом приближении был представлен Министерством природных ресурсов и экологии РФ. В него вошли 10 федеральных проектов: «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Инфраструктура 1-2 класса опасности», «Чистый воздух», «Питьевая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия, «Сохранение лесов». Буквально на днях нацпроект был дополнен еще одним, 11 проектом – «Наилучшие доступные технологии».

– Сегодня национальный проект находится в стадии экспертного и общественного обсуждения. И у него пока нет утвержденных бюджетных расходов. Мне как руководителю Межфракционной рабочей группы «Байкал» важным видится выделение в отдельный проект «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», а также создание в Министерстве природных ресурсов и экологии департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории, который возглавил Алексей Титовский. Уверен, что работа в интересах Байкальской природной территории будет выстроена с большей отдачей и эффективностью. При этом мы практически на всех заседаниях МРГ «Байкал» подчеркивали, что необходим баланс интересов охраны природы и социально-экономического развития территории вокруг Байкала, – отметил руководитель МРГ «Байкал», депутат ГД РФ Сергей Тен.