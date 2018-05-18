Учёный: туризм на Байкале должен быть дистанционным

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкал для туристов закрывать не нужно, но направить эту сферу в нормальное русло требуется. На озере стоит развивать дистанционный туризм, считает доктор биологических наук, профессор Владимир Моложников. Это нужно, чтобы человек соприкасался с природой только в отдельных ключевых точках, что позволит максимально её сохранить нетронутой. Идея Владимира Моложникова заключается в строительстве двух круизных теплоходов, откуда можно наблюдать за берегами озера. При этом должны быть определены несколько конкретных мест, где можно высаживать туристов, показывать им особенности Байкала. – Не надо так, чтобы стадом все пошли куда-то, всё растоптали, подожгли и ушли. Мы используем природу Байкала бесплатно. Турист ничего за это не платит, получает от этого только организатор, не платя озеру дани. Разве можно так? На всех, кто желает быть на Байкале, его не хватит, его уничтожат. Потом будет нечего показывать, – высказал учёный своё мнение 18 мая за круглым столом о проблемах Байкала в Иркутском научном центре СО РАН. При этом, признаёт исследователь, в водно-транспортном хозяйстве тоже царит чехарда. Раньше судов на Байкале было немного, теперь это стало одной из ощутимых проблем. Каждый теплоход, поясняет он, – это загрязнитель воды, воздуха и в целом окружающей среды, в том числе, и из-за пассажиров, которые выбрасывают за борт мусор. Владимир Моложников также рассказал, что он разработал целую систему организации туризма на Байкале. Есть карта развития особо охраняемых природных территорий, которые должны по-разному выполнять свои функции: одни – сохранять биологическое разнообразие, другие – быть эталоном природы, третьи – для экологического просвещения, четвёртые – для экологического туризма. – Я смотрел, как организован туризм в Швейцарии, в Америке. Сегодня на Байкале туризм делается не ради туризма, а ради получения денег, прибыли. Лучше всего развивать экологический туризм, но это слово уже опошлено, многие понимают его по-своему. Всё должно быть в рамках продуманной системы, – говорит он. Учёный отметил также, что многочисленные отсылки к тому, что научное сообщество высказывается против развития туризма, – крайнее мнение тех, кто не хочет в этом бизнесе работать честно. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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