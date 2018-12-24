Юрий Фалейчик: правительство Иркутской области не «рулит» ситуацией с БЦБК

Байкальск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области ничего не решает в ситуации, связанной с БЦБК. К проблеме комбината необходимо подходить комплексно, а этого не происходит. Такое мнение 25 декабря на пресс-конференции высказал председатель правления Иркутской областной общественной организации «Байкальский центр гражданской экспертизы» Юрий Фалейчик.

– Область не «рулит» точно. Площадка Байкальска очень сложная и многодельная. Там есть несколько составляющих, требующих принципиального подхода, специального проектирования, финансирования. Это селезащита, ликвидация шлам-лигнина, очистка надшламовых вод в хранилищах, демонтаж оборудования и разбор здания комбината, ТЭЦ и многое другое. Все эти задачи нужно решать в комплексе. А чтобы сделать это, надо руководить процессом с определенного уровня. Эта задача должна решаться как минимум на уровне председателя правительства Иркутской области. Кто у нас сегодня ее решает? Мы не делаем этого комплексно, значит «рулить» невозможно. «Рулит» федеральный центр, но не организационными моментами и технологическими процессами, а управляет финансами, – считает Юрий Фалейчик.

Он еще раз обратил внимание присутствующих на то, что общественная организация будет требовать расторжения контракта, заключенного между правительством Иркутской области и ОАО «Росгеология» на переработку отходов БЦБК. Активисты хотят, чтобы власти отозвали действующий проект и создали новое проектное решение, рабочее и безопасное.

Эта позиция связана с выводами Счетной палаты России, которая выявила, что госконтракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия комбината на сумму 5,9 млрд рублей заключен в отсутствие откорректированной проектной документации. Поскольку технология ликвидации отходов до настоящего времени не определена, цена госконтракта не может считаться обоснованной. Правительство региона должно дать свой ответ на заявления СПР к 9 января 2019 года.

Директор проектного института «СибГИПроБум» Алексей Гончаров в качестве одного из вариантов ликвидации отходов предлагает смешать шлам-лигнин, золу от углей с ТЭЦ и отходы деревопереработки.

– Мы предлагаем сделать из этой смеси почвогрунт с применением микробиологических препаратов, и создать на этой почве лесопитомник для выращивания ценных пород древесины, – добавил Алексей Гончаров.

По его словам, работы можно выполнить за три года и в два раза дешевле. Также общественники пожаловались на то, что не могут подать свои предложения, касающиеся технологий ликвидации отходов. ВЭБ-Инжиниринг открыл специальный сайт, на котором собирает информацию обо всех доступных технологиях, на основании которых можно было бы корректировать проект рекультивации.

Напомним, в этом году «Росгеология», выбранная единственным подрядчиком, решила провести корректировку проекта. Документация будет подготовлена к 30 июня 2019 года. Корректировка проекта будет осуществляться его разработчиком ООО «ВЭБ Инжиниринг», которому в 2013 году уже выплачено 131 млн рублей за непригодную к применению проектную документацию. Работы, однако, проводятся за счёт «Росгеологии», а не бюджетных средств.