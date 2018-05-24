В Иркутской области развивают туризм за пределами байкальского побережья

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены расширить количество привлекательных для туристов территорий и увеличить число маршрутов. Об этом 24 мая рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. По ее словам, помимо побережья Байкала, в регионе есть еще много интересных мест и во многих из них сейчас все активнее развивается туризм. Один из самых интересных объектов – музей и этнопарк «Золотая Орда» в Усть-Ордынском Бурятском округе. Как рассказала Екатерина Сливина, агентство плотно с ними работает по созданию новых туристических маршрутов. В музее разработана программа «Земля Гэсэра», которая знакомит с культурой и обычаями коренного населения – бурят. Также есть программа для знакомства с шаманизмом, в ее рамках проводятся такие обряды, как очищение огнем, благословение путника и так далее. Для детских групп предлагается программа «Дети Байкала». Там же проходят мастер-классы «Традиционная кухня народов Прибайкалья». В 2016 году активно стартовало новое направление туристических маршрутов – в Тофаларию. – Правительство Иркутской области поддерживает это направление и выделяет субсидии на перевозки вертолетами и малой авиацией, – отметила глава ведомства. Также, помимо Байкала, у нас есть еще и Братское море. Там сейчас тоже стали создаваться новые объекты. Сейчас там, в Золотых Песках (Осинский район), строится новый туристический комплекс. Там планируют предлагать как пляжный, так и сельский туризм, а также нетрадиционные методы лечения. В Качугском районе после открытия в селе Анга культурно-просветительского центра святителя Иннокентия стал активно развиваться паломнический туризм. При этом посещающие Качугский район туристы могут побывать сначала в Анге, а потом добраться еще и до Шишкинских писаниц. – Как мне говорили представители администрации Качугского района, небольшой поток туристов туда уже сложился, – рассказала Екатерина Сливина. Также активно развивается туризм в Свирске, там разработаны как летние, так и зимние маршруты. Но пока основной поток туристов там – это жители близлежащих районов. Ангарск сегодня предлагает маршруты промышленного туризма. Они организуют экскурсии на завод по производству снековой продукции «От Фенечки» и на фабрику мороженого «Ангария». Особенно это интересно для детей. Еще одна точка притяжения туристов – парк под Ангарском, где проходит фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье». – Сейчас они открывают еще и площадку со своими скульптурами на Байкальском тракте, до конца мая обещают все организовать, – говорит глава агентства. Также она отметила активные приключенческие туры в Слюдянском районе – на Хамар-Дабане и в его предгорьях, спелеотуризм, сплавы по рекам. – В отдаленной перспективе мы не теряем надежды переориентировать наш турбизнес на северные территории, включая Братск, имеющий международный аэропорт и прямое сообщение с Москвой, – отметила Екатерина Сливина. – То есть можно заводить поток через северные территории, после посещения которых туристы могут побывать в Иркутске и на Байкале. Она отметила, что в этом году агентство намерено более плотно поработать с Усть-Илимским районом, который в прошлом году стал победителем в одной из номинаций регионального конкурса на лучший турмаршрут. – У них есть хороший проект «Треугольник силы Приилимья», – рассказала Екатерина Сливина. – Кроме того, Усть-Илимск стал одной из точек межрегионального проекта «По следам северных экспедиций». В целом, как она подчеркнула, в территориях Приангарья ставка делается на развитие экотуризма, активного, сельского и этнографического туризма. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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