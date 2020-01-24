В Листвянке демонтируют беседки, незаконно построенные на берегу Байкала

Иркутский район, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В законную силу вступило решение Иркутского районного суда о сносе деревянных беседок, самовольно построенных на берегу озера Байкал в поселке Листвянка Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Напомним, деревянные строения отстоят от кромки озера всего на четыре метра. При этом, как поясняют в прокуратуре, владелица беседок не имеет никаких прав на занятый земельный участок.

Береговая полоса Байкала является федеральной собственностью, находится под особой защитой государства, организация рекреационных площадок на такой территории должна строго соответствовать требованиям законодательства. Законное и цивилизованное обустройство рекреационных зон поселка станет возможным после утверждения грамотного территориального планирования. В настоящее время вопросы разработки генерального плана Листвянки обсуждаются на уровне регионального правительства.