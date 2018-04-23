В «Спуске в купальниках» на горе Соболиной приняли участие 670 человек

Байкальск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В ежегодном «Спуске в купальниках» на горе Соболиной в Байкальске в этот раз приняли участие 670 человек. Как рассказала генеральный директор курорта «Гора Соболиная» компании «Гранд Байкал» Екатерина Брюханова, это больше, чем в прошлом году, когда в таком спуске участвовали 615 человек. В этот день изначально погода огорчила жителей Приангарья, но порадовала горнолыжников и сноубордистов – с утра пошел снег, освежив покрытие на склонах. К моменту спуска снегопад прекратился, изредка проглядывало солнце и установилась достаточно комфортная безветренная погода, чтобы прокатиться в пляжной одежде. Участники мероприятия скатывались с горы в купальниках, шортах, топах, дополняя образы ушанками, пиратскими треуголками и другими образами от маскарадных костюмов, а кто-то создавал полностью костюмированный образ. Отметим, что такое разнообразие фантазии – традиционно для Спуска в купальниках. Екатерина Брюханова рассказала, что в следующем году планируется организовать отдельный костюмированный спуск, чтобы дать еще большую волю фантазии гостей курорта. – Ведь горнолыжники и сноубордисты – люди не совсем обычные, они креативные, фантазеры, - отмечает она. Директор курорта также рассказала, что принять участие в массовых спусках может любой желающий – без ограничений по возрасту. Однако следует все же здраво оценивать свои возможности и способности, не забывая о том, что горнолыжный спорт сам по себе травмоопасен. Помимо самого Спуска в купальниках, а также традиционных катаний горнолыжников и сноубордистов в течение всего дня на сцене у подножия Соболиной проходила развлекательная программа с концертными номерами, розыгрышами призов, включая годовой абонемент на курорт, и бразильскими танцами. Екатерина Брюханова рассказала, что, хоть Спуск в купальниках и проходит традиционно во второй половине апреля, но это еще не закрытие сезона. – Мы будем кататься до середины мая. Погода нам благоприятствует, снег лежит, почти все трассы открыты, все подъемники работают. И сейчас как раз уникальная возможность кататься в какой-то очень легкой одежде, – отметила она. – Точнее дату окончания сезона сказать сложно, все зависит от погоды, но майские праздники мы точно будем кататься. Подводя предварительные итоги сезона, директор курорта рассказала, что за этот период Соболиную посетили порядка 100 тысяч человек. – Также мы провели несколько соревнований – первенство Иркутской области по горнолыжному спорту, первенство России, кубок для детей «Сибирячок», а также наши традиционные соревнования Кубок Зверева. Вот последние состязания в этом году стали рекордными – в них приняли участи 392 человека из 18 городов России – от Санкт-Петербурга до Владивостока, – отметила она. После закрытия зимнего сезона в летний период курорт также будет ждать гостей. – Гора Соболиная позиционируется как круглогодичный курорт, – говорит Екатерина Брюханова. – Здесь уникальная природа – реликтовые деревья, горные реки, туристические тропы и так далее. С кресельного подъемника открывается потрясающий вид на Байкал. У нас планируется ряд мероприятий – Грильфест, Фестиваль клубники, какое-то музыкальное мероприятие, арт-школы и так далее. Елена Петрова для Телеинформа, фото автора ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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