За время нереста байкальского омуля в 2019 году браконьеры успели выловить рыбы почти на 13 миллионов рублей

Иркутская область, Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на пресс-конференции 21 ноября озвучили итоги нереста омуля в Байкальском регионе за 2019 год. Впервые нерест проходил в новых условиях – такса за один добытый хвост выросла почти в 15 раз, а нарушителей ловили, в том числе, при помощи высокотехнологичного дрона. Нерест у омуля проходил с 1 августа по 15 ноября. Замруководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин напомнил, что до ноября прошлого года за один добытый хвост омуля следовало уплатить 250 рублей, сейчас эта сумма составляет 3640 рублей, а в период нереста удваивается (7280 рублей). В связи с этим ущерб, причиненный водным биоресурсам, к настоящему моменту составляет 12,8 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году сумма была многократно меньше – 674 тысячи рублей. – Со взысканием этих сумм пока что ситуация обстоит сложнее: дела находятся в производстве, часть исков передано судебным приставам. Однако надо понимать, что в большинстве случаев непосредственные нарушители – это местные рыбаки, зачастую уже имеющие судимости за браконьерство, с которых и взять-то нечего, – пояснил Ринат Енин. Однако, вместе с тем, отметил представитель Росрыболовства, само количество нарушителей снизилось. После введения запрета на вылов байкальского омуля за его незаконную добычу предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, причем даже при наличии одного пойманного хвоста. Кроме того, браконьеров пугают и новые способы контроля со стороны Росрыболовства. Также при задержании конфискуются сети и плавсредства, что тоже становится одной из причин не нарушать закон. – В рейдах по выявлению браконьеров было задействовано около 75% состава инспекторов. Кроме того, «Главрыбвод» предоставил нам для использования дрон и нескольких специалистов для управления этой техникой. Благодаря дрону мы выявили ряд нарушителей, в том числе группу браконьеров, добывших около 360 штук омуля, – рассказал Ринат Енин. Всего с 1 августа по 15 ноября было проведено 635 рейдов по выявлению фактов незаконной добычи байкальского омуля – это вдвое больше, чем в предыдущем году. За этот период инспекторы выявили 450 правонарушений, из них по 126 случаям материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности. У пойманных с поличным браконьеров изъято 104 единицы водного транспорта, 419 сетей общей длиной более 2500 метров, а также 2327 кг рыбы, в основном это байкальский омуль. – За указанный период нарушителей оштрафовали в общей сумме на 446 тысяч рублей. Большинство штрафов наложено в Бурятии, так как именно в реках этого региона нерестится омуль, – пояснил Ринат Енин. Кстати, конфискованная рыба чаще всего отправляется на уничтожение, а не переработку. Дело в том, что большинство нарушителей ловят с добычей в теплые месяцы – в августе-сентябре, и пока проходит экспертиза и суд, рыба успевает протухнуть. СПРАВКА: Запрет на промышленный (и частично – любительский) вылов байкальского омуля был введен в 2017 году. Экологический мотив запрета – необходимость восстановления популяции рыбы, исторически являющейся «фирменным лакомством Прибайкалья». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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