Александру Хлопонину направили обращение о продлении программы по охране Байкала до 2030 года

Москва, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На имя заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина направлено обращения о продлении ФЦП «Охрана озера Байкал» до 2030 года. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Тена сообщает пресс-служба межфракционной группы «Байкал».

В обращении также перечислены объекты действующей программы, на которые необходимо финансирование из федерального бюджета. Обращение зарегистрировано аппаратом Александра Хлопонина и его ответ будет доведен до всех членов группы дополнительно, сказал Сергей Тен.

Напомним, ранее министр природных ресурсов РФ Сергей Донской заявил, что в 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект ФЦП по сохранению озера Байкал, которая действует до 2020 года с учётом продления ее еще на шесть лет. Вместе с тем он считает, что в правительстве Иркутской области запаздывают с реализацией программы, а все уже задуманные и запланированные проекты по строительству в рамках ФЦП нужно к 2020 году.