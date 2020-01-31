Аналитики: Иркутск вошел в ТОП-10 российских городов по въездному туризму на Новый год

Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск занял девятое место в рейтинге российских направлений, интересных иностранным туристам в новогодние праздники, сообщает портал туристического метапоиска Momondo.

В преддверии Нового года спрос на авиабилеты в Иркутск из-за рубежа вырос на 79% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Это и помогло городу занять девятую позицию рейтинга. На первом месте – Москва (динамика 5%), на втором – Санкт-Петербург (1%), на третьем – Сочи (17%). Замкнул десятку самых популярных направлений Калининград (9%).

– Иркутск показал наиболее заметную положительную динамику в разрезе российских городов, что связано с возрастающей популярностью Байкала, – отмечают аналитики.

Также увеличился спрос на посещение Новосибирска (12%), Калининграда (9%) и Екатеринбурга (4%). Для Ростова-на-Дону и Краснодара, напротив, характерно снижение поисков на 31 и 14% соответственно.

СПРАВКА:

Анализ выполнен на основе данных поиска авиабилетов эконом-класса туда и обратно на momondo.ru в период с 1.01.2019 по 1.12.2019 на даты с 26.12.2019 по 12.01.2020.