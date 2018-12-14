Аршан присоединится к «Зимниаде» на Байкале

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В предварительный график международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада» включили уже 16 мероприятий. В 2019 году их планируют распределить более равномерно, чем обычно. Об этом 14 декабря на пресс-конференции рассказал один из организаторов фестиваля Вадим Копылов.

– Многие из мероприятий уже имеют мощные бренды и раскручены на российской и международной арене. Каждый год у нас появляется что-то новое, что-то уходит в самостоятельное плавание, потому, несмотря на то что «Зимниада» проводится уже 16-ый год, график постоянно меняется, – отметил он. – На 2019 год график не до конца сформирован, поскольку все ждут погодных условий, некоторые организаторы ещё раздумывают.

Вадим Копылов отметил, что традиционно основная нагрузка на туристическую инфраструктуру во время «Зимниады» падает на праздничные «длинные» выходные февраля и марта.

– На мероприятия в эти дни люди не могут попасть, потому что им некуда заселиться. При формировании графика на 2019 год мы постарались избежать скопления мероприятий на одни и те же даты, – сказал он. – Народ всё равно едет на эти даты и задача – более равномерно распределить поток. Так и туристам будет удобнее, чтобы не разрываться между мероприятиями.

Среди новшеств «Зимниады» – новая локация. В 2019 году впервые в ней примет участие посёлок Аршан в Тункинской долине Бурятии. Здесь пройдёт первый этап «Байкализма» – командных соревнований по альпинистским восхождениям. Также новое прочтение получить традиционный фестиваль в Сарме. Если раньше он объединял разноплановые виды спорта, то теперь его решили отдать целиком любителям скандинавской ходьбы.

В 2019 году 15-летний юбилей отметит одно из самых ярких событий «Зимниады» – Байкальский ледовый марафон. По словам Вадима Копылова, перечень участников уже сформирован. Традиционно в программе фестиваля – гонки на собачьих упряжках, экстремальная гонка «Ледовый шторм», марафон на коньках, фестиваль «Байкал-лайф», гонки на собачьих упряжках, переход из Листянки в Танхой, «Масленица в Тальцах».

Стартует «Зимниада» с празднования Сагаалгана в Улан-Удэ, который в 2019 году наступит 2 февраля.