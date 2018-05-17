Байкал, Big Data и древнейшие породы – Приангарью предлагают сделать ставку на научный туризм

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - У Иркутской области есть большой потенциал и перспективы для развития международного научного туризма. Об этом на круглом столе в рамках Байкальского инвестиционного форума заявил председатель Иркутского отделения общественной организации «Деловая Россия», сопредседатель интеллектуально-делового клуба «Байкальские стратегии» Роман Ищенко. В своем выступлении он отметил, что сегодня одна из немногих возможностей для Приангарья встроиться в высокотехнологичные сектора мировой экономики – это развивать на принципиально новом уровне деловой, научный, образовательный, медицинский туризм. Роман Ищенко отметил, что сегодня научный туризм в Иркутской области является, скорее, полуофициальным. Ученые приезжают на какие-то организуемые их коллегами мероприятия, причем некоторые ездят сюда постоянно. Однако речь идет от силы – о сотнях людей, тогда как это направление можно было бы развернуть до десятков тысяч. Как отметил Роман Ищенко, в Иркутской области есть много привлекательных для ученых объектов. Помимо самого Байкала, это и место выхода на поверхность самых древних в мире горных пород в районе КБЖД, о чем практически никто из туроператоров или гидов не знает, хотя это научно доказанный факт. И самые длинные в мире ряды данных, полученные в результате многолетних наблюдений – с 1945 года – на станции биологического факультета ИГУ в Больших Котах. Как отметил Роман Ищенко, сегодня большие объемы данных для ученых ценны, как нефть, Big Data постоянно на повестке дня, а биофак сейчас готовит заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Все это и многое другое может стать объектами показа для развития научного туризма в Иркутской области. При этом, как подчеркнул Роман Ищенко, речь будет идти о турпотоке гораздо более высокого качества, ведь речь идет о людях очень обеспеченных и в то же время – интеллектуальных. Причем привлечение в регион таких туристов позволит подтолкнуть и местных ученых, которые неизбежно будут с ними взаимодействовать, на более высокий уровень развития. Кроме того, научный турпоток может принести региону новые проекты и международную поддержку. По словам эксперта, будет достаточно, если хотя бы три туроператора в Приангарье начнут специализироваться именно на этом направлении. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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