Байкал этой зимой «встанет» чуть раньше обычного

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ледостав на озере Байкал зимой 2019-2020 годов произойдёт раньше обычного. Об этом 30 декабря на пресс-конференции рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

По её словам, северная часть «встанет» 30-31 декабря, а южная и средняя части озера – с 5 до 10 января. Обычно же лёд здесь образуется с 6 по 13 января.

– Здесь сыграли роль морозы, которые ударили на последних выходных декабря. То, что сейчас идёт потепление, не имеет значения, поскольку холод уже проник и в ночные часы ледостав будет идти, – пояснила Юлия Янькова.

Напомним, в целом декабрь 2019 года выдался теплее обычного и подтвердил статистику 30-летних наблюдений о том, что первый месяц зимы в Иркутской области чаще бывает тёплым, чем холодным. Несмотря на это сибирские морозы напомнили о себе жителям региона. В последние выходные 2019 года на Иркутскую область сместилась арктическая холодная масса, сибирский антициклон усилился, и температуры резко упали. Однако эти морозы никаких рекордов не побили: в целом по территории это происходит из года в год, а температура за -40 в северных районах наблюдалась уже в ноябре. Хотя, отметила метеоролог, для Иркутска такие холода, безусловно, нетипичны. Кстати, в прошлом году декабрь в Иркутске выдался на четыре градуса ниже нормы.