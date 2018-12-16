|Байкал
|17.12.2018
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Байкал назвали одной из самых популярных достопримечательностей России
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Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкал вошёл в топ-5 достопримечательностей России в 2018 году. Рейтинг представило аналитическое агентство ТурСтат.
В первую пятерку достопримечательностей России, популярных у туристов, входят Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Московской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии. Его посещают около 2 млн человек в год, отмечают в ТурСтате.
Рейтинг достопримечательностей составлен по результатам анализа посещаемости и отзывов в интернете.
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