Байкал назвали вторым по притягательности «чудом России»

Интернет, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Путешественники назвали Камчатку, озеро Байкал и гору Эльбрус самыми притягательными чудесами России. Опрос проводился на сайте Skyscanner в сентябре 2018 года.

Было опрошено свыше тысячи человек. Из них 34% отметили Долину Гейзеров на Камчатке как самую желанную для посещения достопримечательность. Озеро Байкал отстало от лидера всего на 1% – 33% респондентов отдали за него свои голоса. Замкну тройку лидеров Эльбрус на Северном Кавказе. Совершить восхождение к высочайшей вершине России и Европы или же просто увидеть ее хотели бы 13% опрошенных, сообщает сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner.

Остальные чудеса расположились в рейтинге в порядке убывания их популярности среди пользователей: Столбы выветривания в Коми (7%), дворцово-парковый ансамбль Петергоф (5%), исторический памятник Мамаев Курган в Волгограде (4%), Собор Василия Блаженного в Москве (1%).

Кроме того, путешественники назвали собственные варианты самых впечатляющих мест в России. Среди них – Карелия, старинная крепость Старая Ладога, природный парк Ленские столбы в Якутии, Розовое и Сакское озера в Крыму.