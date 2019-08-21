Байкал рискует попасть в список ЮНЕСКО «Наследие в опасности»

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Россия к 1 декабря 2019 года должна представить Центру всемирного наследия комплексную оценку воздействий и последствий всех существующих и планируемых документов по управлению водными ресурсами озера Байкал и их использованию. Иначе озеро могут перевести в список «Наследие в опасности». Об этом сообщается в докладе Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Если это произойдёт, то от России потребуют разработки и согласования с ЮНЕСКО срочного плана действий по решению выявленных проблем. – Совет полагает, что для того, чтобы предотвратить такой сценарий, следует составить подробный план действий и приступить к его выполнению, отразив это в отчете для комитета Всемирного наследия, – говорят в СПЧ. Отказ России проводить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с рекомендациями Международного союза охраны природы может быть охарактеризован как грубое нарушение Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Совет согласен с мнением учёных и представителей природоохранного сообщества, которые справедливо указывают на то, что к Байкалу нельзя подходить с общими мерками. – Это уникальное в глобальном масштабе озеро требует особого отношения и особых норм, ограничивающих воздействие на него. Воздействие, которое человек может позволить себе в отношении большинства водоёмов мира, недопустимо на Байкале, имеющем гораздо более низкие способности к самоочищению, – отмечается в докладе. – Полагаем, что существующие противоречия в научных оценках ситуации на Байкале должны разрешаться в пользу принятия наиболее жёсткого из возможных решений по ограничению воздействия человека, приниматься во внимание не оптимистическая, а пессимистическая оценка возможных последствий. В этой связи Совет считает необходимым провести в течение 2019-2020 года дополнительные работы по поиску и внедрению наилучших технологий очистки стоков, применяемых в развитых странах. В мире накоплен огромный опыт обращения со сточными водами, в том числе и не связанный с сооружением традиционных очистных установок, которые, как показывают учёные, не обеспечивают требуемое для Байкала качество стоков. – Представляется необходимым внимательно изучить этот опыт и реализовать в байкальском регионе наиболее безопасные из них, имея при этом в виде главной цели полное прекращение сброса в Байкал стоков, которые по качеству ниже, чем качество воды в озере. Кроме того, необходимо проведение уполномоченными органами регулярного надзора за выполнением технических условий эксплуатации и регламента очистки сточных вод действующими и строящимися очистными сооружениями, – говорят в СПЧ. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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