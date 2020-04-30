Байкал стал одним из самых желаемых направлений для снятия стресса после домашней изоляции

Иркутская область, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкал вошёл в тройку направлений, куда хотели бы отправиться туристы, чтобы снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции. Данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Более половины туристов поедет в Крым (51,61%) восстанавливаться и лечиться, когда откроются курорты. Еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10,48% — за озеро Байкал и 10,08% — за курорты Краснодарского края.

По данным опроса Tvil.ru и по мнению пользователей соцсетей, менее популярными для релакс-отдыха и лечения являются Алтайский край и Карелия (по 5,65%), Ставропольский край (2,82%), Башкирия и Ленинградская область (по 0,81%), а также Свердловская область (0,4%).