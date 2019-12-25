Байкал стал самым желанным местом для путешествий россиян в 2020 году

Иркутская область, Бурятия, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в новом году в путешествие. Байкал назвали 44,4% опрошенных, сообщает пресс-служба компании.

На втором месте оказалось розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму, за него проголосовали 29,37% респондентов. Пользователи соцсетей также отметили, что хотели бы посетить в новом году горный парк Рускеала в Карелии (7,94%), Стеклянную бухту во Владивостоке (4,76%), село Териберка в Мурманской области (3,97%) и заповедник Утриш в Краснодарском крае (3,17%).

Менее желанными для путешествий в 2020 году стали Соловецкий монастырь в Архангельской области, «город мертвых» в Северной Осетии, город Болгар в Татарстане и соленое озеро Эльтон в Волгоградской области.