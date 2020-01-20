Байкал – в пятёрке самых популярных направлений для авторских туров по России

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкал вошёл в число лучших направлений для авторских туров в России. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

По данным ТурСтат, авторские туры являются одним из самых быстрорастущих направлений внутреннего туризма. Их выбирают более миллиона человек в год. Особенно популярными становятся авторские туры и экскурсии от трэвел-блогеров.

В первую десятку самых популярных направлений для авторских туров по России вошли Краснодарский край, Крым, Алтай (Алтайский край и Республика Алтай), Байкал (Иркутская область и Бурятия), Карелия, Ставропольский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Дагестан.

В России наиболее популярны авторские гастротуры, йога и фитнесс-туры, трекинг-туры и горные восхождения, а также фото-туры. На недельный авторский тур по стране туристы готовы потратить от 60 до 100 тысяч рублей на двоих.