Байкал вошел в ТОП-5 лучших мест в России для плэнера

Иркутская область, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, что Крымский полуостров стал самым желанным регионом для проведения художественной практики на свежем воздухе у профессиональных художников и дизайнеров (пленэра). На втором месте – озеро Байкал.

Как сообщают в компании, рейтинг составлен по данным опроса пользователей соцсетей, который провели в Международный день художника, отмечаемый во всем мире 8 декабря.

В пятерку лучших мест для творческого отдыха также вошли Санкт-Петербург и республика Карелия. Меньше всего голосов в опросе про места, где лучше всего отдыхать людям творческих профессий, набрали Краснодарский край и Тверская область, города «Золотого кольца России», Москва и Татарстан.