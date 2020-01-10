Байкало-Ленский заповедник попал в число самых желанных для экотуризма

Иркутская область, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкало-Ленский заповедник попал в десятку самых желанных заповедников России для экотуризма в 2020 году. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Опросы в соцсетях показали, что Байкало-Ленский заповедник в Иркутской области хотели бы посетить 27,1% от всех респондентов. Но на первом месте вишлиста путешественников – Горнолесной заповедник в Ялте (28,4%). Также в пятерку самых желанных заповедных мест страны вошли Кавказский заповедник (14,81%), расположенный в пределах Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкеской Республики, заповедники Утриш (11,11%) в Краснодарском крае и Кивач (9,88%) в республике Карелия.

Меньше всего голосов в опросе набрали природный заповедник Белогорье (3,7%) в Белгородской области, Висимский природный биосферный заповедник (2,47%) в Свердловской области, Астраханский заповедник и Приокско-террасный природный биосферный заповедник в Московской области (по 1,23%).