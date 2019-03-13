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13.03.2019

Байкальск – в ТОП-5 по популярности у горнолыжников и сноубордистов

Байкальск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский сайт бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов места в России для катания на горных лыжах и сноуборде весной. Байкальск, где находится курорт «Гора Соболиная», занял четвертое место в этом рейтинге.

Также популярны среди туристов Шерегеш на Кузбассе, Красная Поляна в Сочи, Абзаково-Банное в Башкирии и Хибины в Мурманской области. Рейтинг подготовлен по данным броней отелей, квартир и домов туристами для проживания с 11 марта по 30 апреля 2019 года.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых для весеннего катания на три-пять суток и тратят на аренду жилья от 3,8 до 4,9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего проживание обходится в Мурманской области, дороже всего – в Красной Поляне. В Байкальске же придется отдать за жилье около 4,4 тысячи рублей в сутки при средней брони на пять суток.

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