«Байкальская гавань» в Бурятии начала готовить причалы к навигации 2020 года

Бурятия, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии особая экономическая зона «Байкальская гавань» начала подготовку причальных сооружений к навигации 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Причальные сооружения на участке «Турка» ОЭЗ «Байкальская гавань» являются крупнейшими по длине на Байкале. Общая протяженность – 963 метра. Отмечается, что объем и характер ремонтно-восстановительных работ отбойных устройств на причалах (отбойников и кнехт) позволяют обозначить готовность к началу сезона навигации.

– В этом году мы готовы предоставить причальные места как для постоянных, так и для разовых стоянок судов. Напомню, что одновременно мы можем принять до 30 судов различного типа, – сообщил главный инженер Евгений Родионов.

Гендиректор ОЭЗ «Байкальская гавань» Алексей Тогошиев особо отметил успешное проведение навигации в 2019 году с соблюдением всех требований законодательства.

– «Байкальская гавань» координировала деятельность по обслуживанию судов с Байкало-Селенгинским районом водных путей и судоходства и с Восточно-сибирским речным пароходством. В планах перевозчика – ежегодное обслуживание регулярного пассажирского рейса «Турка – остров Ольхон (бухта Загли), – сообщил он.

Напомним, причальные и берегоукрепительные сооружения были введены в эксплуатацию в прошлом году после процедуры принятия в собственность ОЭЗ «Байкальская гавань» в 2018 году.