Байкальская природоохранная прокуратура запустила горячую линию по охране водоёмов

Иркутская область, Бурятия, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура открывает горячую линию для принятия звонков по охране озера Байкал и других водоёмов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре можно сообщить о загрязнении водоёмов, а также о фактах их незаконного использования.

КООРДИНАТЫ:

Информация о нарушениях принимается по телефону горячей линии 8 (3952)43-63-16.

Фото и видео материалы принимаются через интернет-приёмную сайта прокуратуры www.baikalproc.ru .