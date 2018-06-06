|Байкал
|07.06.2018
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Байкальская природоохранная прокуратура запустила горячую линию по охране водоёмов
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Иркутская область, Бурятия, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура открывает горячую линию для принятия звонков по охране озера Байкал и других водоёмов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В прокуратуре можно сообщить о загрязнении водоёмов, а также о фактах их незаконного использования.
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