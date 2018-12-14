Байкальские турбазы на Новый год уже загружены почти на 100%

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальские загородные турбазы уже целиком загружены на новогодние праздники. Иркутские гостиницы при этом «проседают», рассказала 14 декабря на пресс-конференции руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

– Интересна тенденция, что на 31 декабря, 1 и 2 января почти полная загрузка, а с 3 по 7 января этот показатель снижается и составляет где-то 40-50%, – сказала она. – Иркутск, к сожалению на новогодние каникулы простаивает. Это связано с особенностью формирования турпотока, в основном, в город приезжают деловые люди. Активность начнёт расти, когда наступят рабочие дни.

Что касается туристских прибытий, то, по словам Екатерины Сливиной, традиционно зимой их число увеличивается. В первом квартале 2018 года турпоток вырос на 8%, всего в Иркутскую область в январе-марте приехали около 315 тысяч человек, из них 45 тысяч иностранцев. Это на 2,2% больше, чем в 2017 году.

– Мы считаем, что тенденция 2018 года сохранится и в следующем году, то есть ожидаем такие же темпы в Иркутской области, – сказала Екатерина Сливина.

Напомним, в этом году за девять месяцев Иркутскую область посетили около 1,2 млн туристов, что на 4,7% выше аналогичного периода 2017 года. Ожидается, что к концу года эта цифра составит 1,6 млн человек. Это на уровне прошлого года.