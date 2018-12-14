Байкальский турнир по подлёдной рыбалке перенесли с марта на январь

Ольхонский район, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Байкальский открытый международный турнир по подлёдной рыбалке «BOTIF» на Малом Море перенесут с марта на январь. Об этом 14 декабря на пресс-конференции рассказал организатор мероприятия Макс Дигас.

Перенести турнир решили, поскольку первый месяц весны традиционно перегружен мероприятиями, все гостиницы заполнены. Кроме того, в марте толщина льда достигает 1,2 метра и пробурить его сложно, из-за этого в 2018 году двум женским командам поучаствовать не удалось.

– По ледовой обстановке мы уже сделать разведку. В заливе Мухор лёд уже от 30 до 60 см, он уже в принципе безопасен для нахождения на нём человека. Дополнительная разведку проведём ещё в новогодние праздники. Сейчас уже есть намётки, где будет площадка соревнований, там уже выберем более конкретное место, – сказал он.

На участие в турнире, который будет проходить 12-13 января, заявились пять команд из Монголии, в том числе чемпионы страны. Также будут участвовать команды из Иркутской области и Бурятии и, возможно, из Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула. Всего 25-30 команд из трёх спортсменов и тренера.

– В этом году ведём переговоры со Швецией, Норвегией и Японией. В 2019 году эти команды участвовать не будут, но в турнире-2020 они заинтересованы, – рассказал Макс Дигас.

В следующем году в правилах BOTIFа грядут некоторые изменения. Например, взвешивание улова теперь будет проходить не на льду, как было раньше, а в помещении. Там же установят специальный экран, на который будут выводить результаты. Появится у турнира и свой кубок из стекла с 3D-моделью рыбы.