Более 16 тысяч волонтеров 8 сентября уберут мусор с берегов Байкала

Иркутская область, Бурятия, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет о проведении на берегах Байкала экологической акции «360» по уборке мусора. Она пройдет 8 сентября на 328 точках по всему побережью озера. В проекте примут участие около 16500 волонтеров. Как сообщает пресс-служба компании, в число добровольцев войдут представители 30 федеральных и региональных компаний, а также 22 муниципалитетов Иркутской области и семи – республики Бурятия. Помимо этого, для участия в проекте «360» из Иркутска прибудут 300 волонтеров, самостоятельно зарегистрировавшихся на его сайте. Кроме уборки в более чем 300 точках на побережье, в рамках проекта состоятся экологические акции в Иркутске и Братске, организованные при поддержке и активном содействии муниципалитетов. Отмечено, что 7 сентября в Байкальске 100 корпоративных волонтеров, представляющих около 30 компаний, примут участие в деловой части проекта «360». Встреча организована при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству. Сотрудники компаний поделятся опытом реализации добровольческих программ, а также обсудят перспективы создания Иркутского регионального отделения Национального совета по корпоративному волонтерству. Эту инициативу в июле выдвинули представители En+ Group. Она нашла поддержку среди некоммерческих организаций Иркутска и компаний-участников движения корпоративного волонтерства. Напомним, проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Мероприятия под этим брендом реализуются компанией в различных формах, начиная с 2011 года. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты. В 2018 году участники проекта сосредоточатся на уборке побережья Байкала от поселка Танхой Бурятии до поселка Мурино Слюдянского района. Проект «360» – прямое продолжение всероссийского волонтерского экологического экомарафона En+ Group «360 минут», в свою очередь, развившего акцию «360 минут ради Байкала». Во время первой волонтерской акции в 2011 году 100 сотрудников «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) собрали на байкальском мысе Улирба около 500 мешков с мусором, который был вывезен на полигон бытовых отходов в Еланцах. С 2012 года расширились состав участников и география акции: к ней присоединились члены экологических организаций «Большая Байкальская Тропа» и «Защитим Байкал вместе», студенты, жители разных регионов России. Благодаря инициативе населения прибрежных территорий, мусор во время акций начали убирать на всем побережье Байкала, включая его северную часть и территорию Бурятии. В 2017 году акции «360 минут» вошли в число официальных мероприятий Года экологии и 100-летия заповедной системы России, объявленного министерством природных ресурсов и экологии РФ. Так проект трансформировался во всероссийский экологический марафон En+ Group «360 минут», который состоялся в 24 регионах России – от Кавказа до Дальнего Востока. В мероприятиях экомарафона в прошлом году приняли участие 100 тысяч человек. Только на Байкале уборка проходила на 186 точках. За время реализации проекта (2011-2017 годы) эковолонтерами стали 127 тысяч человек. С их помощью было убрано около 4000 т мусора в различных регионах России. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц. Сегодня у проекта насчитывается более 100 партнеров, среди которых 20 экодвижений по всей стране, 22 ведущие российские компании, 29 муниципалитетов, шесть природоохранных ведомств, 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), школы, музеи и так далее. К примеру, партнерами проекта «360» выступают Байкальский государственный природный биосферный заповедник, ассоциации «Большая Байкальская Тропа» и «Защитим Байкал вместе». Руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group Екатерина Лёвшина: – En+ Group – социально ответственная компания. Именно поэтому в своей работе мы уделяем большое внимание экологическим проектам и программам. Нам в этом активно помогают партнеры в Иркутской области и республике Бурятия. Наш проект «360» за годы своего существования показал, что в стране достаточно много неравнодушных людей, которым небезразлично, какую планету мы оставим своим детям. Опираясь на этот интерес, мы и предложили создать в Иркутске отделение национального совета по корпоративному волонтерству. Надеемся, что эта работа позволит привлечь еще больше неравнодушных к решению экологических проблем в стране и области. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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