Более 300 человек из 30 субъектов РФ приняли участие в работе Байкальской береговой службы-2019

Бурятия, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершил свою работу лагерь Байкальской береговой службы (ББС)-2019, организованный проектом «Сохраним Байкал» при поддержке фонда президентских грантов. Торжественное закрытие экологического лагеря состоялось в Прибайкальском районе республики Бурятия, сообщают организаторы. С 25 июля по 17 августа всероссийская команда волонтеров и организаторов боролась за сохранение великого озера. С 1 по 15 августа ежедневно проводились работы по мониторингу экологической обстановки на побережье Байкала, фиксация и ликвидация стихийных свалок, эколого-просветительская работа с туристами и местным населением. Было собрано более 400 мешков пластика, стекла, металла и прочего мусора. Лагерь ББС посетило более 70 волонтеров из 30 субъектов РФ, участие в мероприятиях приняли более 300 человек. Охват деятельности составил более 40 км: ООПТ БУ «Бурприрода» от поселка Безымянка до поселка Катково, река Налимовка, поселок Горячинск, Гремячинск, Турка, Пески, Максимиха. Кроме того, за время работы лагеря мобильная группа проекта посетила пять районов республики Бурятия (Окинский, Тункинский, Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский), где были установлены информационные щиты о правилах и нормах пребывания на природе, а также были проведены встречи и круглые столы с представителями администрации, научными специалистами в сфере экологии, общественными активистами и местными жителями указанных районов, в ходе которых выявлены основные экологические проблемы каждого из них и получены договоренности о совместной работе для их решения. По итогам проведенных мероприятий, проектом «Сохраним Байкал» будет разработана программа, направленная на взаимодействие участников обсуждений для развития экологических и социально-ориентированных проектов, направленных на сохранение озера Байкал. Кроме того, будет подготовлен проект о взаимодействии органов государственной власти, бизнеса, науки и общественности, направленный на решение экологических вопросов. За время работы проекта была налажена технология организации Байкальской береговой службы, которая занимается мониторингом береговой линии озера Байкал на предмет экологических нарушений, эколого-просветительской деятельностью с туристами и местным населением, исследованиями, фиксацией ликвидацией стихийных свалок мусора, оказывает помощь особо охраняемым природным территориям (ООПТ), налаживает систему регулярного вывоза ТБО и ТКО с берегов Байкала. Служба принимает участников со всей России и других стран мира. За годы работы с берегов Байкала было вывезено более 900 тонн отходов, 45% которых было отправлено на переработку. Байкальская береговая служба успешно тиражируется, во Владивостоке по аналогичной системе уже в течении пяти лет действует Приморская Островная Волонтерская Служба, организованная экопроектом «Остров мечты». Сейчас такая же служба работает и в Ленинградской области на Ладожском озере и Вуоксе, также недавно состоялся запуск службы в Крыму. В дальнейшем проект «Сохраним Байкал» продолжит работу над тиражированием системы работы службы в другие регионы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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